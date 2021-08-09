Yazın Lezzet İkilisi Karpuz-Beyaz Peynir! Karpuz ve Peynir Günde Ne Kadar Tüketilmeli?

Daha fazla su ihtiyacı ve kaybedilen tuz miktarı göze alındığında yazın en çok tercih edilen ikilisi karpuz peynir oluyor.

Sağlıklı beslenerek, bağışıklık sistemini korumanın her dönemde her önemli olduğunu dile getiren uzmanlar günlük öğünlerde süt ve süt ürünlerine mutlaka yer verilmesini tavsiye ediyor.

“Karpuz-beyaz peynir ikilisinin, Türk insanının yeme alışkanlıkları içerisinde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizen Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş, tespitlerini söyle sürdürdü: Karpuzun tüketimi, beyaz peynire olan ilgiyi de artırıyor. Bu süreçte peynirin tüketilme zamanı genişliyor. Genelde sabah kahvaltıda tercih edilen beyaz peynir, karpuzla birlikte öğlen, akşam ya da ara öğün niyetine, günün tamamına yayılan bir esneklikle tüketilmeye başlanıyor. Çeşitliğinin artması ve damak tadına göre peynir kategorisinde farklı ürünler tercih ediliyor.

BİRBİRİNİ DENGELİYOR

Karpuzda su oranıyla birlikte şeker oranının da yüksek olduğunu dile getiren Murat Keleş, protein yüklü beyaz peynirin, yüksek şekerli karpuzla birlikte dengeleyici bir birliktelik oluşturduğunu aktardı.