10 Ağu 2021 - 12:54- Gündem G: 10 Ağu 2021 - 12:56

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan "Sahalarda Biriz, Yüreklerde Bir" Videolu Paylaşım

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, orman yangınlarıyla ilgili havadan, karadan ve denizden vatandaşlarla birlikte sürdürülen çalışmalara ilişkin video paylaşımında bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan "Sahalarda Biriz, Yüreklerde Bir" Videolu Paylaşım mask
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Yurt genelinde yaklaşık iki hafta başlayan orman yangınlarıyla ilgili topyekün mücadele gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, zor sürecin üstesinden geldiklerini belirterek sosyal medya hesabından "Sahalarda biriz, yüreklerde bir" başlıklı videolu paylaşımda bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında, "Planlı ve koordinasyon içinde havadan, karadan ve denizden, milletimizle güç birliği ile sürdürdüğümüz yangın söndürme çalışmaları sayesinde bu zor sürecin üstesinden geldik" ifadelerini kullandı.

 
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10 Ağu 2021 - 12:54 - Gündem

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