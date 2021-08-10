Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’ndan "Sahalarda Biriz, Yüreklerde Bir" Videolu Paylaşım

Yurt genelinde yaklaşık iki hafta başlayan orman yangınlarıyla ilgili topyekün mücadele gerçekleştirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, zor sürecin üstesinden geldiklerini belirterek sosyal medya hesabından "Sahalarda biriz, yüreklerde bir" başlıklı videolu paylaşımda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, paylaşımında, "Planlı ve koordinasyon içinde havadan, karadan ve denizden, milletimizle güç birliği ile sürdürdüğümüz yangın söndürme çalışmaları sayesinde bu zor sürecin üstesinden geldik" ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.