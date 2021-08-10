Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’a Gitti! Gündemde Hangi Konular Ele Alınacak?

Üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanan Akar’ın gündeminde askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra Afganistan'daki gelişmelerin de olması bekleniyor. Pakistan’da Bakan Akar, Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelecek.