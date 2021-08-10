Üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanan Akar’ın gündeminde askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra Afganistan'daki gelişmelerin de olması bekleniyor. Pakistan’da Bakan Akar, Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelecek.
10 Ağu 2021 - 13:01- Dünya Güncelleme: 10 Ağu 2021 - 13:02
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’a Gitti! Gündemde Hangi Konular Ele Alınacak?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.