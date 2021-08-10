10 Ağu 2021 - 13:01- Dünya G: 10 Ağu 2021 - 13:02

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’a Gitti! Gündemde Hangi Konular Ele Alınacak?

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a gitti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan’a Gitti! Gündemde Hangi Konular Ele Alınacak? mask
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Üst düzey yetkililerle bir araya gelmesi planlanan Akar’ın gündeminde askeri, güvenlik ve savunma sanayi alanlarındaki iş birliğinin yanı sıra Afganistan'daki gelişmelerin de olması bekleniyor. Pakistan’da Bakan Akar, Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal ve Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa ile bir araya gelecek.
# Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Akar Pakistan’a gitti, Savunma Bakanı Pervez Khattak, Savunma ve Üretim Bakanı Zobaida Jalal, Kara Kuvvetleri Komutanı Qamar Javed Bajwa

10 Ağu 2021 - 13:01 - Dünya

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