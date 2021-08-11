Letonya’dan Kaçak Göçmenlere Karşı OHAL! Kolluk Kuvvetlerine Fiziksel Güç Kullanma Yetkisi!

Letonya, Litvanya gibi son dönemlerde çoğunluğunu Irak vatandaşlarının oluşturduğu göçmenlerin Belarus üzerinden ülkeye girişini engellemeye çalışıyor.
İki ülke arasındaki 175 kilometrelik sınırda yetki, olağanüstü haller dışında sadece sınır muhafızlarında bulunuyor. 11 Ağustos-10 Kasım arasında geçerli olacak acil durum kapsamında, kaçak göçmenleri durdurmak için Letonyalı sınır muhafızlarına Silahlı Kuvvetler ve emniyet birimleri de destek verecek.
Yerel basının aktardıklarına göre 6-10 Ağustos tarihlerinde Belarus'tan Letonya'ya geçmek isteyen 283 kişi gözaltına alındı, sene başından bu yana müdahale edilen göçmenlerin sayısı ise 343'e çıktı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.