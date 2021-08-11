Bu belirtiler yeme bozukluğuna işaret ediyor! Yeme bozukluğu neden oluyor? Yeme bozukluğu hastalığı nedir?

Gençlerin özellikle sosyal medyadaki “sıfır beden” fenomenler gibi olmak istedikleri için durumdan kötü etkilendiklerini kaydeden uzmanlar, aile tutumlarının da yeme bozukluğunda önemli bir etken olabildiğine dikkat çekiyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Etiler Tıp Merkezi’nden Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım, çocuklarda ve ergenlerde yeme bozukluğuna yol açan etkenler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Takıntılı düşünce ve duygular etkili oluyor

Çocuk ve ergenlerde yeme bozukluğu olduğunun birtakım ipuçlarından anlaşılabileceğini belirten Saadet Aybeniz Yıldırım, “Örneğin kişinin yeme hakkında takıntılı davranışlarının olması ya da takıntılı düşünce ve duygulara sahip olması ipuçları olarak değerlendirilebilir. Örneğin kalori hesaplarının çok sık yapılması, bedenleriyle ilgili uğraşların olması, aşırı egzersizlerin yapılması, fazla yenildikten sonra kendini aç bırakmak davranışlarının sıklıkla tekrar etmesi ve yoğun diyetlerin yapılması sonucunda da yeme bozukluğu olduğunu anlayabiliyoruz.” dedi.

Sosyal medyadaki fenomenleri örnek alıyorlar

Uzmanlar olarak kişilerin yeme hakkındaki duygularına, düşüncelerine, davranışlarına ve yemek ile ilgili ilişkisinin daha iyi bir noktaya gelmesine odaklandıklarını söyleyen Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

“Kişinin algısında bulunan otomatik olumsuz düşüncelere ve davranışlara yoğunlaşarak bir tedavi uyguluyoruz. Kişinin zihninde oluşturmuş olduğu olumsuz beden algısına yönelik çalışmalarda bulunuyoruz. Yeme bozukluğunda aslında çevresel faktörlerin oldukça büyük bir etkisi var. Özellikle sosyal medyada gençlerin, daha çok fenomenlerin sıfır beden olmaları, kişilerin güzellik algısı olarak onları rol model almalarından dolayı onlar gibi olmak istedikleri için bu durumdan kötü etkilenebiliyor, onlar gibi olmak için yoğun bir uğraş içine girebiliyorlar.”

Aile tutumu da yeme bozukluğunda etkili

Bir diğer etkenin de aile tutumu olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Saadet Aybeniz Yıldırım, “Ailelerin zayıflığı güzellikle beraber algılamalarıyla birlikte özellikle ergenlik döneminde gençlerin zihninde zayıflık eşittir güzellik gibi algı oluşabiliyor. Bu yüzden yeme bozukluklarında aile tutumları ve söylemleri da önemli bir yere sahiptir.” ifadelerini kullandı.