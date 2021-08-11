Ankara Çankaya'da Kent Merkezinde Tarım! Yeni Tarım Hobi Evi Nereye Yapılacak? İşte Detaylar...

Çankaya Belediyesinin yeni yatırımları arasında yer alan yeni Kent Tarım Hobi Evi, şehir yaşamından sıkılan Çankayalıların ikinci adresi olacak. Alacaatlı’da 33 dönümlük alana kurulacak merkezde vatandaşlar, bahçıvanlık ve tarım ürünü yetiştiriciliği hakkında her alanda eğitim alabilecek.

Yeni tarım-hobi evi geniş arazisindeki bostanı ve pratik yapmaya uygun atölyeleriyle önemli bir eğitim merkezi olacak. Çankayalılar yılın her günü toprakla ilgilenme fırsatı bulacakları tesiste, orman meyveleri bahçesi ve tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirildiği alanlar da yer alacak. Merkezde sebze yetiştirmek için ortamın hazırlanması, sebzelere doğal bakım, dikey bahçe teknikleri, budama, aşılama, domates, biber, salatalık, fasulye, mısır, kabak, kavun, çilek, marul ve tıbbi aromatik bitkilerin nasıl yetiştirileceği gibi konularda atölyeler düzenlenecek.

EN BÜYÜK KENT TARIM EVİ

Kent Tarım ve Hobi Evlerinde Türkiye’ye örnek olan eğitimlerin verildiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen; “Toprakla uğraşmak isteyen bütün yurttaşlarımızın çok büyük ilgi gösterdiği tarım hobi evlerimizin en büyüğünü Alacaatlı mahallemizde hizmete açacağız. Kentin stresinden uzaklaşmak isteyen yurttaşlarımızın ilgi duyacağı yeni merkezimiz 33 dönümlük geniş bir arazi içinde yer alacak" dedi.

Çankaya Belediyesi olarak yeni projeleri bir bir hayata geçirdiklerini kaydeden Taşdelen; “Çankaya Evleri nasıl meslek edindirme ve hobi amaçlı kursların merkezi ise şimdi Kent Tarım Hobi Evlerimizde de kendi alanlarında birer merkez olacak ve halkıyla bütünleşik, halkıyla el ele gönül gönüle olan belediyecilik hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.