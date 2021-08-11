Kamu işçisinin zam görüşmelerinde anlaşma sağlandı! Kamu işçilerinin taban ücreti 4 bin 100 lira oldu

Hükümet ve işçi konfederasyonlarının üzerinde anlaştığı zam oranı belli oldu.

Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Bakan Bilgin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda saat düzenlenen imza törenindeki konuşmasında, kamudaki işçilerin taban ücretinin 4 bin 100 liraya yükseltildiğini söyledi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldığını açıkladı.