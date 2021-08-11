Bakanlar Açıkladı: Yerleşim Yerlerinde Tehdit Yok! Santrallerde İlk Üniteler Devreye Alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlardan etkilenen bal üreticilerine kovan desteği ile yüzde 100 destek sağlayacaklarını söyledi. Bakan Pakdemirli ayrıca, yangının sonuna doğru geldiklerini, yerleşim yerlerine tehdidi ortadan kaldırdıklarını kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez de, yangın bölgesindeki termik santrallerindeki son durum hakkında basını bilgilendirdi. Bölgedeki yangınlarda bir kaç yer dışında kontrol altına alınmamış yangının olmadığını ifade eden Bakan Dönmez, Kemerköy Termik Santrali'nde birinci ünite devreye alındığını, ikinci ünitenin de hafta başı devreye alınacağını söyledi.

SANTRALLERDE İLK ÜNİTELER DEVREYE ALINDI

Yeniköy Termik Santrali'nin bu sabah saat 06.30 itibarıyla ilk ünitesi çalışmaya başladığını kaydeden Bakan Dönmez, "Yarın da ikinci üniteyi devreye alacağız. Yatağan'da da bir santralimiz vardı. Yangın santrol bölgesine gelmeden kontrol altına alındığı için burada herhangi bir risk söz konusu değil. Muğla'da herhangi bir elektrik kesintisi söz konusu değil. Afetten etkilenenlerin elektrik faturalarını 3 ay süreyle erteliyoruz" diye konuştu.