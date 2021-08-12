Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye Yol Geçen Hanı Değildir!” dedi! Afgan Göçüne Açıklık Getirdi... İşte Detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelede ve göçmen politikasıyla yaptığı değerlendirmesinde Türkiye'nin doğu ve güney sınırlarında 2020'de 505 bin 375 yabancının yasa dışı yollarla ülkeye girişinin engellendiğini ifade eden Erdoğan, "Biz bunu başarmış bir ülkeyiz" dedi.

Bu rakamın 2021'de 253 bin 300 civarında olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "Bunu da başardık. Yakalanan Afgan düzensiz göçmenlerin önemli bir bölümü yetkili kurumlarımız tarafından tekrar Afganistan'a sınır dışı ediliyor" açıklamasını yaptı. "Herkes şunu bilsin ki Türkiye yol geçen hanı değildir. Bütün bunları biz ölçüyoruz, biçiyoruz, adımımızı da ona göre atıyoruz" diyen Erdoğan, sosyal medyaya yansıdığı gibi düzensiz göç akınının söz konusu olmadığını söyledi.

Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Taliban ile bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki benim bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Niye? Çünkü bizim bu tür şeylerde eğer üst düzeyde bunları kontrol altına alamazsak, bunlar kontrol altına alınamadığı takdirde bu defa Afganistan'daki barışı, sulhu sağlamamız da mümkün olmaz. Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını, bu da söz konusu değil. Biz bu duvarları boşuna mı yapıyoruz? Bu surları şu anda boşuna mı örüyoruz? Yoğun bir şekilde, üstelik bütün gözetleme kulelerine varıncaya kadar."

EN GÜÇLÜ SİLAHIMIZ AŞI...

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aşı olmayanlar için kapalı ve toplu alanlara girişlerinde PCR testi gibi yeni uygulamalar olacak mı?" sorusuna da yanıt verdi.

Devletin görevinin vatandaşının sağlığını korumak olduğunu belirten Erdoğan, "Sağlığın korunması için gerekli olan neyse hastanesinden tut, ilacına varıncaya kadar bunları temindir. Biz bu işleri başardık. Şu anda dünyada bizim sağlık oluşumunda ulaştığımız noktaya neredeyse 'benim' diyen ülkeler ulaşamamıştır" diye konuştu. Türkiye'yi şehir hastaneleriyle dünyada farklı bir yere taşıdıklarına dikkati çeken Erdoğan, "COVID-19 salgınıyla mücadelede elimizdeki en güçlü silahımız şu anda aşı. Bunu kabul edeceğiz" dedi.

TEMENNİMİZ YÜZ YÜZE OKULLARI AÇABİLMEK

"Okullar açılacak mı, bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı?" sorusu üzerine ise Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı'nın değiştiğini anımsattı.

Erdoğan, "Müjdeyi tabi, yeni Milli Eğitim Bakanımızdan bu hafta pazartesi günü yapacağımız kabine toplantısında müzakere edeceğiz. Kabine toplantısında kendisi bize sunumunu yapacak ve bu da o konular arasında yer alıyor. Aynı zamanda aşılarla ilgili çalışmalar yine bu konular arasında yer alıyor. Temennimiz yüz yüze eğitime geçebilmek. Bu konuyla ilgili Mahmut Bey hazırlıklarını bu istikamette yapmışsa ve gerçekten 'Okullarımızı açalım' diyorsa, biz de kabine olarak bu işe ikna olursak 'hayırlı olsun' deriz. Çünkü çocuklarımız da okullarına hasret kaldılar" değerlendirmesini yaptı.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI...

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni anayasa çalışmalarının yürütüldüğünü de açıkladı. Anayasa çalışmalarıyla ilgili çalışmaların nihayete erdirdikten sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile konuyu tekrar konuşacaklarını ifade eden Erdoğan, "Beraberce de Meclis'in açılmasından önce aramızda bu hazırlığı adeta bitirme noktasına getirmiş olalım istiyoruz. Muhalefet partilerinden de somut anayasa metinlerini bir an önce milletimizin önüne koymalarını bekliyoruz ama onlardan da şöyle hakikaten bir ele alınıp değerlendirilebilecek bir çalışma görmedik. Böyle bir şeyi zaten düşünmüyorlar. Aslında gönül arzu eder ki tüm metinler ortaya çıktıktan sonra Meclis çatısı altında bunların müzakeresi yapılsın ve uzlaşma yolu aransın" diye konuştu.