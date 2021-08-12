Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Makamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i Ağırladı

Köse ve Şahin kendi bölgelerinde yaptıkları mevcut çalışmaları ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında istişarelerde bulundu.
Çalışmalarımızı ortak akılla yapıyoruz
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ımızın değerine değer katacak projeler ortaya koyuyoruz. Bu projeleri ortaya koyarken de vatandaşımızın istek ve taleplerini dikkate alıyor, ortak akıl sonucunda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi. Program sonunda Fatma Şahin, Başkan Köse’ye Gaziantep’te yetiştirmiş oldukları organik tarım ürünlerini tanıtarak takdim etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.