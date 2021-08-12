12 Ağu 2021 - 10:14- Belediyeler G: 12 Ağu 2021 - 10:15

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Makamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i Ağırladı

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Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı olan Fatma Şahin’i makamında ağırladı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse Makamında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i Ağırladı mask
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Köse ve Şahin kendi bölgelerinde yaptıkları mevcut çalışmaları ve gerçekleştirmeyi planladıkları projeler hakkında istişarelerde bulundu.

Çalışmalarımızı ortak akılla yapıyoruz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in yaptığı ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak’ımızın değerine değer katacak projeler ortaya koyuyoruz. Bu projeleri ortaya koyarken de vatandaşımızın istek ve taleplerini dikkate alıyor, ortak akıl sonucunda çalışmalarımızı  gerçekleştiriyoruz” dedi. Program sonunda Fatma Şahin, Başkan Köse’ye Gaziantep’te  yetiştirmiş oldukları organik tarım ürünlerini tanıtarak takdim etti.
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12 Ağu 2021 - 10:14 - Belediyeler

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