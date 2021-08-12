Kastamonu’da Sele Kapılan 4 Kişi Öldü! Bartın'da 1 Kişi Kayıp! 3 İlde Tahliye Çalışmaları Sürüyor

Kastamonu’da sel sularına kapılan 4 vatandaş hayatını kaybetti. Bartın'da 1 kişi kayıp.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de başlayan aşırı yağışlarda etkilenen Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki sel ve su baskınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

AFAD Başkanlığı'nın Afet ve Acil Yönetimi Merkezi'nin İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'nin başkanlığında faaliyete geçirilerek, tüm çalışma grupları, üst düzey yönetici ve temsilcilerinin katılımıyla çalışmaya başladığını duyurdu.

KASTAMONU'DA 4 ÖLÜ, BARTIN'DA 1 KAYIP ARANIYOR

Kastamonu’da sel sularına kapılan 4 vatandaşımız hayatını kaybettiğini belirten AFAD, Bartın'da Ulus Akörensöküler Köyü’nde kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları AFAD, İtfaiye, UMKE ve Jandarma ekipleri ile sürdürdüklerini açıkladı. Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçildiği belirtilen açıklamada bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yaptığı da kaydedildi.

ÜÇ İLDE TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Öte yandan bölgede yapılan tahliye çalışmalarıyla da ilgili bilgi veren AFAD, Bartın'da Ulus İlçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesinde sel afeti sonrası 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edildiğini, Kastamonu'da Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyetinin sürdüğünü, Sinop'ta ise Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam ettiğini kaydetti.