12 Ağu 2021 - 14:44- Dünya G: 12 Ağu 2021 - 14:45

Bulgaristan’da İlk Yetki Başarısız Sonuçlandı! İkinci Yetkiyi Vermek İçin Anayasal Yol Açıldı

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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 30 Temmuz'da hükümeti kurmakla görevlendirdiği Plamen Nikolov, "kişisel nedenlerden ötürü" başbakanlık görevinden istifa ettiğini açıkladı. Parlamento, Nikolov'un kabine kurma görevinin başarısız sonuçlandığına dair kararı kabul etti.
Bulgaristan’da İlk Yetki Başarısız Sonuçlandı! İkinci Yetkiyi Vermek İçin Anayasal Yol Açıldı mask
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Bulgaristan'da ulusal kanalı BNR'nin aktardığına göre, parlamento ikinci oylamada İTN Başbakan adayı Plamen Nikolov’un kabine kurma görevinin başarısız sonuçlandığına dair kararı kabul etti. Bu şekilde Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in ikinci yetkiyi vermek için anayasal yol açılmış oldu.

GERB- SDSР kabine kurma yetkisini kullanmayacaklarıni ve onu geri iade edeceklerini bildirdi. Anayasa gereği devlet başkanı daha sonra hükümet oluşturma görevini üçüncü bir siyasi güce vermeli.
“İTN böyle bir hükümeti desteklemeyecek” diyen milletvekili Filip Stanev: “Bu aşamaya gelince, üçüncü yetki ile hükümet oylamasında meçli oturumunu terk edip, etmeyeceğimize o zaman karar vereceğiz” açıklamasında bulundu.
# Cumhurbaşkanı Rumen Radev, İTN Başbakan adayı Plamen Nikolov

12 Ağu 2021 - 14:44 - Dünya

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