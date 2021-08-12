Bakan Koca Türkiye'de İllere Göre Vaka Haritasını Güncellendi! Vaka Haritasında Siirt Yine Zirvede!

İllere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yayınladığı verilere göre, Siirt 974,40 oran ile yine vaka haritasında yine ilk sırada yer aldı.

Bakan Koca aşı uyarısını bir kez daha yenilediği paylaşımında, "Son bir haftada vaka sayısı en çok artan illerimiz; Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları düşecek. Aşınızı vakit kaybetmeden olun" ifadelerine yer verdi.