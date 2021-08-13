13 Ağu 2021 - 09:12- Dünya G: 13 Ağu 2021 - 09:13

Çin Hubei Eyaleti'nde Sel Felaketi! Felakette 21 Kişi Hayatını Kaybetti 4 Kişi İse Kayıp

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Çin'in Hubei Eyaleti'nde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

Çin Hubei Eyaleti'nde Sel Felaketi! Felakette 21 Kişi Hayatını Kaybetti 4 Kişi İse Kayıp mask
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Çin'in orta kesimindeki Hubei Eyaleti'nde aralıksız yağan şiddetli sağanak sel felaketine yol açtı.

Suizhu kentinde etkili olan yağış nedeniyle nehirler taştı, yollar çamur deryasına döndü. Yaklaşık 3 bin ev ve dükkan suya gömüldü, bunlardan 221'i tamamen çöktü.

Ağaçlar devrildi, ekili alanlar zarar gördü, köprüler ve elektrik direkleri yıkıldı. Felaket 8 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi.

Şiddetli sel nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayıp. Afet bölgesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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13 Ağu 2021 - 09:12 - Dünya

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