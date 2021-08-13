Çin Hubei Eyaleti'nde Sel Felaketi! Felakette 21 Kişi Hayatını Kaybetti 4 Kişi İse Kayıp

Çin'in orta kesimindeki Hubei Eyaleti'nde aralıksız yağan şiddetli sağanak sel felaketine yol açtı.
Suizhu kentinde etkili olan yağış nedeniyle nehirler taştı, yollar çamur deryasına döndü. Yaklaşık 3 bin ev ve dükkan suya gömüldü, bunlardan 221'i tamamen çöktü.
Ağaçlar devrildi, ekili alanlar zarar gördü, köprüler ve elektrik direkleri yıkıldı. Felaket 8 binden fazla kişiyi olumsuz etkiledi.
Şiddetli sel nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise kayıp. Afet bölgesinde kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.