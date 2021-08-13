13 Ağu 2021 - 09:12- Dünya

Çin Hubei Eyaleti'nde Sel Felaketi! Felakette 21 Kişi Hayatını Kaybetti 4 Kişi İse Kayıp

Çin'in Hubei Eyaleti'nde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu.