13 Ağu 2021 - 09:47- Sağlık G: 13 Ağu 2021 - 09:48

Küba Aşısı Kanserde Ne Kadar Etkili? Küba Kanser Aşısı Kaç Para? Küba Kanser Aşısı Ömrü Ne kadar Uzatıyor?

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Küba aşısının kullanım alanı aslında çok dar bir çerçeveye sahip. Akciğer kanserlerinin küçük hücreli olmayan türlerinde etkili bir yaklaşım.

Küba Aşısı Kanserde Ne Kadar Etkili? Küba Kanser Aşısı Kaç Para? Küba Kanser Aşısı Ömrü Ne kadar Uzatıyor? mask
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Küba aşısının kullanım alanı aslında çok dar bir çerçeveye sahip. Akciğer kanserlerinin küçük hücreli olmayan türlerinde etkili bir yaklaşım. İstatistiki çalışmalarda 2 yıllık sağlıklı yaşam süresini yüzde 10 etkilediği ifade ediliyor. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda mucizevi bir yaklaşım değil ama uygun hasta grubu yakalandığında uygulanabilir.

Küba Aşısı Türkiye'de de Uygulanabiliyor

Küba aşısı bugün bizim ülkemizde de uygulanabiliyor. Hastanın hücresel yapısı uygunsa onkologlarının reçetesi ile aşı olunabiliyor ama sağlık sistemi bu aşının maliyetini karşılamıyor. Oldukça da pahalı. Bir doz aşı 2700 dolar civarında. 5 doz yapılması gerekiyor aşının. 5 dozu da 13 bin 500 doları buluyor.

Küba Aşısı mı Fitoterapi mi?

Tıbbi bitkilerin etkinliği ile Küba aşısı karşılaştırıldığında tıbbi bitkiler, hastanın beslenmesi ve yaşam şartlarının yeniden organize edilmesi çok daha önemli bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Tıbbi bitkileri hemen her kanser türünde ister modern tekniklerle koordineli olarak, istenirse başlı başına bir tedavi olarak uygulanabiliyor. Fitoterapi kanserin her evresinde Sağlık Bakanlığı'ndan yetki almış fitoterapist doktorlar tarafından hastalara tavsiye ediliyor.
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13 Ağu 2021 - 09:47 - Sağlık

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