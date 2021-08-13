13 Ağu 2021 - 11:20- Ekonomi G: 13 Ağu 2021 - 11:21

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi Verilerini Açıkladı! İşte Detaylar...

ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haziran 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi Verilerini Açıkladı! İşte Detaylar... mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, haziran ayında 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 29 milyar 679 milyon dolar oldu.

Buna göre, cari işlemler açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla 1 milyar 947 milyon dolar azalarak 1 milyar 127 milyon dolar oldu. Verilere göre, 12 aylık cari işlemler açığı 29 milyar 679 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 26 milyon dolar olarak gerçekleşti.
# Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ödemeler Dengesi Verileri, TCMB

13 Ağu 2021 - 11:20 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini Yayımladı! Bankacılıkta Kredi Hacmi Arttı! mask
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerini Yayımladı! Bankacılıkta Kredi Hacmi Arttı!
Küresel İflaslar Azaldı! 2018-2020 Yılları İflas Verileri Açıklandı mask
Küresel İflaslar Azaldı! 2018-2020 Yılları İflas Verileri Açıklandı
TÜİK, Ciro Endekslerini Açıkladı! İşte Haziran Ayına İlişkin Açıklanan Ciro Endeksleri mask
TÜİK, Ciro Endekslerini Açıkladı! İşte Haziran Ayına İlişkin Açıklanan Ciro Endeksleri
Coca-Cola İçecek İkinci Çeyrekte de Kârlı Büyümeye Devam Etti mask
Coca-Cola İçecek İkinci Çeyrekte de Kârlı Büyümeye Devam Etti
Prysmian Group’tan Sıfır Emisyon İçin İş Birliği mask
Prysmian Group’tan Sıfır Emisyon İçin İş Birliği
Egeli İhracatçıların Kuru İncir Seferberliği! İşte Türkiye’ye Yıllık 250 Milyon Dolar Kazandıran Kuru İncir mask
Egeli İhracatçıların Kuru İncir Seferberliği! İşte Türkiye’ye Yıllık 250 Milyon Dolar Kazandıran Kuru İncir
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status