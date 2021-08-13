13 Ağu 2021 - 11:25- Belediyeler G: 13 Ağu 2021 - 11:26

Başkan Oğuz Esnafları Yalnız Bırakmıyor! Başkan Oğuz: "Kapısını Çalmadığımız Esnaf Bırakmayacağız"

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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, ilçelerinde faaliyet gösteren esnafları sık sık ziyaret ederek, “hayırlı işler, bol kazançlar” temennisinde bulunuyor. Esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını söyleyen Oğuz, “Kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız esnafımız kalmayacak” dedi.
Başkan Oğuz Esnafları Yalnız Bırakmıyor! Başkan Oğuz: "Kapısını Çalmadığımız Esnaf Bırakmayacağız" mask
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Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretleri sırasında samimi şekilde karşılanan Oğuz, esnaflarla sohbet ederek, fikir alışverişinde bulunuyor. “Hayırlı işler bol kazançlar” temennisinde bulunduğu esnafın talep ve görüşlerini dinleyen Oğuz, bunlara ilişkin notlar alıyor. Oğuz, ziyaretleri sırasında, karşılaştığı vatandaşlara da hâl hatır sorarak, sohbet ediyor.

Her zaman yanınızdayız

Oğuz, belediye olarak ilçedeki esnaf ve sanatkarların her zaman yanında olduklarını belirterek, “Bu doğrultuda esnaflarımızı sürekli olarak ziyaret ediyoruz. Ekmek teknelerinde ziyaret ettiğimiz esnaflarımıza sohbet ediyor, istek ve önerilerini dinliyoruz, hayırlı, bol ve bereketli kazançlar diliyoruz. Bizlere gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum. Kapısını çalmadığımız, elini sıkmadığımız esnafımız kalmayacak. Onlara elimizden gelen tüm desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.
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13 Ağu 2021 - 11:25 - Belediyeler

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