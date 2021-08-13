Yerli VLP aşısında Faz 2 Aşılamaları Tamamlandı! Faz-2 Aşılamaları Başarıyla Sonuçlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık. Faz-2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdi" dedi. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faz-2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdiğini belirterek, Eylül ayında başlayacak Faz-3 çalışmalarında yeterli gönüllü sayısına ulaşarak acil kullanım onayı almayı hedeflediklerini söyledi.
Hatırlanacağı gibi, dünyada sayılı TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında, tek VLP teknolojisiyle geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) COVID-19 aşı adayları listesinde yer almıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.