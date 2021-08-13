13 Ağu 2021 - 12:27- Gündem G: 13 Ağu 2021 - 12:30

Yerli VLP Aşısında Faz 2 Aşılamaları Tamamlandı! Faz-2 Aşılamaları Başarıyla Sonuçlandı

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TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında yürütülen VLP aşısının klinik araştırma Faz-2 aşılamaları başarıyla sonuçlandı.
Yerli VLP Aşısında Faz 2 Aşılamaları Tamamlandı! Faz-2 Aşılamaları Başarıyla Sonuçlandı mask
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık. Faz-2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdi" dedi. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faz-2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdiğini belirterek, Eylül ayında başlayacak Faz-3 çalışmalarında yeterli gönüllü sayısına ulaşarak acil kullanım onayı almayı hedeflediklerini söyledi.

Hatırlanacağı gibi, dünyada sayılı TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında, tek VLP teknolojisiyle geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) COVID-19 aşı adayları listesinde yer almıştı.
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13 Ağu 2021 - 12:27 - Gündem

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Yerli VLP aşısında Faz 2 Aşılamaları Tamamlandı! Faz-2 Aşılamaları Başarıyla Sonuçlandı mask
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