Yerli VLP aşısında Faz 2 Aşılamaları Tamamlandı! Faz-2 Aşılamaları Başarıyla Sonuçlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Gönüllüsü olduğum VLP aşısında önemli bir aşamayı daha tamamladık. Faz-2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdi" dedi. Bakan Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Faz-2 aşılamaları da herhangi bir yan etkiyle karşılaşılmadan başarıyla sona erdiğini belirterek, Eylül ayında başlayacak Faz-3 çalışmalarında yeterli gönüllü sayısına ulaşarak acil kullanım onayı almayı hedeflediklerini söyledi.

Hatırlanacağı gibi, dünyada sayılı TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında, tek VLP teknolojisiyle geliştirilen aşı adayı, 30 Mart'ta Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) COVID-19 aşı adayları listesinde yer almıştı.