ÖSYM'nin sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, 2021-DUS ile 2021-STS Diş Hekimliği 3 Ekim'de uygulanacak. Adaylar, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği için 23 Ağustos'a kadar başvurabilecek.
13 Ağu 2021 - 12:32- Gündem Güncelleme: 13 Ağu 2021 - 12:33
ÖSYM: Diş Hekimliği Başvuruları Başladı! Diş Hekimliği Başvuru Tarihi Ne Zamana Kadar?
ÖSYM tarafından düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.