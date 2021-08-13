13 Ağu 2021 - 12:32- Gündem G: 13 Ağu 2021 - 12:33

ÖSYM: Diş Hekimliği Başvuruları Başladı! Diş Hekimliği Başvuru Tarihi Ne Zamana Kadar?

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ÖSYM tarafından düzenlenen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) ile Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Diş Hekimliği) başvuruları başladı.

13 Ağu 2021 - 12:32 - Gündem

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