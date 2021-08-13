ÖSYM: Diş Hekimliği Başvuruları Başladı! Diş Hekimliği Başvuru Tarihi Ne Zamana Kadar?

ÖSYM'nin sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, 2021-DUS ile 2021-STS Diş Hekimliği 3 Ekim'de uygulanacak. Adaylar, 2021-DUS ve 2021-STS Diş Hekimliği için 23 Ağustos'a kadar başvurabilecek.