Sinüzit pek çok hastanın hayat kalitesini bozuyor! Sinüzit olduğunu nasıl anlarsınız? Sinüzit tedavisi kaç gün sürer?

Doruk Yıldırım Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Muhammet Özlü, baş ağrısı ve burun tıkanıklığı ile kendini gösteren sinüzitin, kişinin yaşam kalitesini de olumsuz yönde etkilediğini söyledi.

Soğuk algınlığı ve nezlenin hemen ardından akut sinüzitin ortaya çıktığını söyleyen KBB Uzmanı Op. Dr. Muhammet Özlü, burun tıkanıklığı, sarı, yeşil veya kanlı burun akıntısı, çevresinde ağrı, diş ağrısı ile karışabilen yanak ağrısı, yüzde basınç hissi, öne eğilmekle artan yüz veya baş ağrısı ve kötü ağız kokusu belirtilerinin bulunabileceğini ifade etti.

Akut sinüzitte kuru öksürük, hafif ateş veya mide rahatsızlığının da görünebileceğini kaydeden Özlü, kronik sinüzitte ise koyu burun akıntısı, geniz akıntısı, burun tıkanıklığı, koku alamama ve özellikle geceleri artan öksürük belirtileri görüldüğünü söyledi. Sinüziti olan pek çok hastanın hayat kalitelerinin bozulduğunu belirten Op. Dr. Muhammet Özlü “Sinüzit; burun tıkanıklığı, burun ve geniz akıntısı, baş ağrısı, öksürük, halsizlik ve dikkat kusuruna neden oluyor. Bu hastalar ise dikkatlerini toplayamadıkları için konsantrasyon sorunu yaşıyorlar” dedi.