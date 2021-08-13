Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu’da! Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bu Afetleri de Birlikte Aşacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde cuma namazını kıldığı Yeni Camii'nin çıkışında vatandaşlara seslendi.

"Bu afetleri de aşacağız ve ne gerekiyorsa devlet olarak süratle yapıp küllerimizden yeniden ayağa kalkacağız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu millet hiçbir zaman çökmedi, yine yıkılmayacağız. Süratle bütün mağduriyetleri gidermenin peşinde olacağız. Yerinde değerlendirmeyi yapacağız" dedi.

Milletvekilleriyle birlikte bölgede olduklarını belirten Erdoğan konuşmasında; "AFAD başta olmak üzere Kızılayımızla birlikte tüm araç gereçlerle buradayız. Ne gerekiyorsa yaptık, yapıyoruz, yapacağız. 4 bin 760 personel, 19 helikopter, 1 İHA, 66 ambulans, 41 UMKE, 630 hizmet aracı, 437 iş makinası ve diğer pek çok araç gereç sahada faaliyet gösteriyor. Evlerin damlarından vatandaşlarımızı kurtaran silahlı kuvvetlerimizin, polisimizin onların kahramanca tüm o vatandaşlarımızı nasıl kurtardıklarını izlediniz. Bu kahramanlarımız alnından öpülesi kahramanlarımızdır" diye konuştu.

Erdoğan konuşmasında, muhalefetin de afetlerle ilgili söylemlerine dem vurdu. Erdoğan, yanan ormanları yeniden yeşerteceklerini belirterek, "Onların dikili bir fidanları bile yok.. Ne sel bölgelerine giderler, ne de yangın bölgelerine.. Ancak oturdukları yerden gazel okurlar" dedi.