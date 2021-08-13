Alev Savaşçıları Muğla’dan Alkışlarla Uğurlandı! Alev Savaşçıları Memleketlerine Dönmek İçin Yola Çıktı

Muğla’da 29 Temmuz günü ilk olarak Marmaris ilçesinde başlayan orman yangınları 14 gün boyunca 11 farklı ilçeyi etkiledi.

Türkiye’yi derinden yaralayan orman yangınları kısa sürede ülke genelinde birlik ve beraberliğe dönüşerek yardım kampanyaları ile birlikte 18 büyükşehir, 80 il, ilçe ve belde belediyelerinden 1043 personel de destek olmak için Muğla’ya geldi.

Canla başla mücadele eden itfaiye ekipleri vatandaşın takdirini toplarken görevlerini tamamlayan ekipler ilçelerden alkışlarla ayrıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Menteşe ilçesinden ayrılacak olan Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul itfaiyesi ekiplerini İtfaiye Daire Başkanlığında ziyaret ederek emekleri için teşekkür etti.

Görev süreleri boyunca hiçbir lojistik sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen İstanbul İtfaiyesi Müdür Yardımcısı Yusuf Doğan, “Ne istediysek oldu. Hiçbir problemimiz olmadı ev sahipliğinizden çok memnunuz. Aynı zamanda Muğla İtfaiyesinin kahramanlarıyla omuz omuza mücadele etmekten de şeref duyuyoruz" dedi.