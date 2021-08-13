Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu Bozkurt’ta Sel Felaketinden Etkilenen Vatandaşları Dinledi

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalar sonrasında felaketten etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.

Bozkurt'ta kurulan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'ni de ziyaret eden Erdoğan, vatandaşlarla görüşmesi ardından burada gerçekleştirilecek koordinasyon toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi. Erdoğan, toplantıda çalışmalarla ilgili son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alacak.