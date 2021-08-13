Cumhurbaşkanı Erdoğan Kastamonu Bozkurt’ta Sel Felaketinden Etkilenen Vatandaşları Dinledi

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda sel ve su baskınlarının meydana geldiği Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde açıklamalar sonrasında felaketten etkilenen vatandaşlarla bir araya geldi.
Bozkurt'ta kurulan Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Harekat Merkezi'ni de ziyaret eden Erdoğan, vatandaşlarla görüşmesi ardından burada gerçekleştirilecek koordinasyon toplantısına başkanlık edeceği öğrenildi. Erdoğan, toplantıda çalışmalarla ilgili son duruma ilişkin yetkililerden bilgi alacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.