Keçiören Belediyesi Afet Bölgelerine 7 İş Makinesi ve Bir Tır Dolusu İçme Suyu Sevk Etti

Altınok, “Yangında, selde her zaman el ele vererek, tek yürek olarak mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonra da afet bölgelerimize her türlü maddi manevi hizmetlerimiz devam edecek. Rabbim bu tür felaketlerden ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korusun. Sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.” Dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU KEÇİÖREN BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu, Sinop ve Bartın’ın afet bölgesi ilan edildiğini duyurmasının ardından harekete geçen Keçiören Belediyesi buradaki yaraların sarılması ve mağdur vatandaşlarının temiz su ihtiyacının karşılanması için bir tır dolusu içme suyu ve 7 adet iş makinesinden oluşan ekipmanı afet bölgelerine sevk etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ivedilikle harekete geçerek zor durumda olan sel bölgelerine hizmet vermeye başladıklarını, ihtiyaç halinde her türlü muhtelif yaşam malzemelerinin de afet bölgelerine gönderileceğini söyledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.