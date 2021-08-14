14 Ağu 2021 - 12:32- Belediyeler G: 14 Ağu 2021 - 12:33

Keçiören Belediyesi Afet Bölgelerine 7 İş Makinesi ve Bir Tır Dolusu İçme Suyu Sevk Etti

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok afet bölgesi ilan edilen Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaraların sarılması için bu bölgelere Keçiören Belediyesi olarak 2 tır, 2 kamyon ve 3 iş makinesinin yanı sıra vatandaşların temiz su ihtiyacının karşılanması için 1 tır dolusu içme suyu gönderdiklerini belirtti.

Keçiören Belediyesi Afet Bölgelerine 7 İş Makinesi ve Bir Tır Dolusu İçme Suyu Sevk Etti mask
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Altınok, “Yangında, selde her zaman el ele vererek, tek yürek olarak mağdur vatandaşlarımızın yanında olduk, bundan sonra da afet bölgelerimize her türlü maddi manevi hizmetlerimiz devam edecek. Rabbim bu tür felaketlerden ülkemizi, devletimizi ve milletimizi korusun. Sel felaketinde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.” Dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU KEÇİÖREN BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kastamonu, Sinop ve Bartın’ın afet bölgesi ilan edildiğini duyurmasının ardından harekete geçen Keçiören Belediyesi buradaki yaraların sarılması ve mağdur vatandaşlarının temiz su ihtiyacının karşılanması için bir tır dolusu içme suyu ve 7 adet iş makinesinden oluşan ekipmanı afet bölgelerine sevk etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ivedilikle harekete geçerek zor durumda olan sel bölgelerine hizmet vermeye başladıklarını, ihtiyaç halinde her türlü muhtelif yaşam malzemelerinin de afet bölgelerine gönderileceğini söyledi.
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14 Ağu 2021 - 12:32 - Belediyeler

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