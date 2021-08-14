Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 Ağustos Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Serginin açılışına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay, MHP Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Programda şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti sunuldu.

15 Temmuz şehidi İzzet Özkan'ın eşi Serap Özkan ve Afrin'de şehit olan Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın babası Canpolat Usta duygularını dile getirdiler. Başkan Demirel de yaptığı konuşmada, " Şehitlerimiz canlarını bu vatan için feda ettiler. Bizlere bu vatanı emanet ettiler. Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın yolu onların uğruna şehit düştüğü bu aziz vatana sahip çıkmaktır. Vatana sahip çıkmak için de herkes hangi görevi yaparsa yapsın en iyi şekilde yapacaktır. Herkesin sadakati yalnızca bu vatana bu millete bu bayrağa olacaktır. Bir kez daha bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı gazilerimize de hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum" dedi. Başkan Demirel, şehit ve devlet büyüklerinin emanetlerini toplayarak sergi açan Yozgatlı öğretmen Menderes Kılıçaslan ve şehit ailelerine plaket verdi. Daha sonra serginin açılışın yapan Demirel sergiyi gezerek şehit ve devlet büyüklerine ait emanetleri yakından inceledi.

Sergide, şehitlerimizin kişisel eşyalarının yanı sıra 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, İzmir Adliyesi'nde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailelerinden alınan kişisel eşyaları bulunuyor.