14 Ağu 2021 - 12:42- Belediyeler G: 14 Ağu 2021 - 12:43

Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı

ABONE OL Google News Sayfamız

Vatan, millet ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerin üniforma, kıyafet ve malzemelerinin yer aldığı 69'uncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı.
Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Etimesgut Belediyesi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde 20 Ağustos Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Serginin açılışına Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay, MHP Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Programda şehitlerimiz için Kuran-ı Kerim tilaveti sunuldu.

15 Temmuz şehidi İzzet Özkan'ın eşi Serap Özkan ve Afrin'de şehit olan Şehit Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın babası Canpolat Usta duygularını dile getirdiler. Başkan Demirel de yaptığı konuşmada, " Şehitlerimiz canlarını bu vatan için feda ettiler. Bizlere bu vatanı emanet ettiler. Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın yolu onların uğruna şehit düştüğü bu aziz vatana sahip çıkmaktır. Vatana sahip çıkmak için de herkes hangi görevi yaparsa yapsın en iyi şekilde yapacaktır. Herkesin sadakati yalnızca bu vatana bu millete bu bayrağa olacaktır. Bir kez daha bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı gazilerimize de hayırlı sağlıklı ömürler diliyorum" dedi. Başkan Demirel, şehit ve devlet büyüklerinin emanetlerini toplayarak sergi açan Yozgatlı öğretmen Menderes Kılıçaslan ve şehit ailelerine plaket verdi. Daha sonra serginin açılışın yapan Demirel sergiyi gezerek şehit ve devlet büyüklerine ait emanetleri yakından inceledi.

Sergide, şehitlerimizin kişisel eşyalarının yanı sıra 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, İzmir Adliyesi'nde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in ailelerinden alınan kişisel eşyaları bulunuyor.

# 69'uncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi, etimesgut belediyesi, Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Erbay, MHP Etimesgut İlçe Başkanı Hacı Ünal, Şehit aileleri, gaziler

14 Ağu 2021 - 12:42 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Etimesgut Belediyesi'nden Sel Bölgesine İş Makinesi ve Personel Desteği mask
Etimesgut Belediyesi'nden Sel Bölgesine İş Makinesi ve Personel Desteği
Keçiören Belediyesi Afet Bölgelerine 7 İş Makinesi ve Bir Tır Dolusu İçme Suyu Sevk Etti mask
Keçiören Belediyesi Afet Bölgelerine 7 İş Makinesi ve Bir Tır Dolusu İçme Suyu Sevk Etti
KKTC Belediyelerinden Mamak Çıkarması! Heyetten Üreğil Millet Bahçesi’ne Tam Not mask
KKTC Belediyelerinden Mamak Çıkarması! Heyetten Üreğil Millet Bahçesi’ne Tam Not
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sel Bölgelerinde Yaraları Sarıyor mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sel Bölgelerinde Yaraları Sarıyor
Ankara Çankaya’nın Simgesi Kuğulupark'a Yaz Bakımı mask
Ankara Çankaya’nın Simgesi Kuğulupark'a Yaz Bakımı
ATO Başkanı Baran’dan Üyelerine, Tıbbi Cihazlar Proje Desteği'ne Başvuru Çağrısı mask
ATO Başkanı Baran’dan Üyelerine, Tıbbi Cihazlar Proje Desteği'ne Başvuru Çağrısı
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status