14 Ağu 2021 - 22:09- Magazin G: 14 Ağu 2021 - 22:10

Bergen’i kim canlandırıyor? Serenay Sarıkaya mı, Farah Zeynep Abdullah mı? Yapım şirketi o İsmi Açıkladı?

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Yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği ve daha önce Serenay Sarıkaya'nın rol alacağı duyurulan ‘Bergen’ filminde başrolün sahibi belli oldu. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter paylaşımı ile 'Bergen'i canlandıracağını ilan etti.

Bergen’i kim canlandırıyor? Serenay Sarıkaya mı, Farah Zeynep Abdullah mı? Yapım şirketi o İsmi Açıkladı? mask
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Yapımcılığını Orchestra Content’in üstlendiği ve daha önce Serenay Sarıkaya'nın rol alacağı duyurulan ‘Bergen’ filminde başrolün sahibi belli oldu. Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Twitter paylaşımı ile 'Bergen'i canlandıracağını ilan etti.

Pandemi nedeniyle bir kez ertelenen çekimler, sağlık koşullarının güvenceye alınmasıyla 20 Eylül’de start alacak.

“Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatını tüm gerçekliğiyle beyazperdeye aktaracak olan film, Şubat 2022’de sinemaseverlerle buluşacak.

Bergen Kimdir? TIKLAYINIZ
 
 
 
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14 Ağu 2021 - 22:09 - Magazin

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