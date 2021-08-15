15 Ağu 2021 - 12:07- Yaşam G: 15 Ağu 2021 - 12:08

Evde Bakım Yardımı parası yattı mı? Evde Bakım Yardımı parası ne kadar oldu? Evde Bakım Yardımı parasına zam mı Geldi?

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Bakan Yanık: “968,2 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırıyoruz”
Evde Bakım Yardımı parası yattı mı? Evde Bakım Yardımı parası ne kadar oldu? Evde Bakım Yardımı parasına zam mı Geldi? mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara aileleri yanında ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Yanık, engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda geliştirdiklerini vurguladı. Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımızın aileleri yanında desteklenmeleri öncelikli hedeflerimizden birisi. Yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlarımıza kuruluşlarda bakım hizmeti sunuyoruz. Aileleri yanında kalan engellilere ise gündüzlü bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek oluyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz” dedi.

“1.797 TL’ye çıkarıldı”

Bakan Yanık, 2021 yılı temmuz-aralık dönemi için evde bakım yardımının aylık 1.657,86 TL’den 1.797,97 TL’ye çıkarıldığını hatırlatarak, bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa “evde bakım yardımı” yapıldığını aktardı.

“968,2 milyon TL ödeme yapılacak”

Bakan Yanık, Evde Bakım Yardımı ödemelerinin bugünden itibaren hesaplara yatırılacağını belirterek, “968,2 milyon TL Evde Bakım Yardımı ödemesini bugünden itibaren hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlara hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

# Evde Bakım Yardımı parası yattı mı, Evde Bakım Yardımı parası ne kadar oldu, Evde Bakım Yardımı parasına zam mı Geldi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

15 Ağu 2021 - 12:07 - Yaşam

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