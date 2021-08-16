16 Ağu 2021 - 11:21- Sağlık G: 16 Ağu 2021 - 11:23

Süt Ürünleri Dişlere İyi Geliyor Mu? Bitki Çaylarının Dişlerde Etkileri Neler? Bitki Çayları Dişleri Sarartır Mı?

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Estetik Diş Hekimi Dr. Efe Kaya, 20’li yaşların sonuna kadar diş üretiminin olduğunu bu yüzden yenilen ve içilen gıdaların çok önemli olduğunu ifade etti.
Süt Ürünleri Dişlere İyi Geliyor Mu? Bitki Çaylarının Dişlerde Etkileri Neler? Bitki Çayları Dişleri Sarartır Mı? mask
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 “Dişlerin yapısı yoğun olarak inorganik maddelerden oluşur. Bunlar ise yoğunlukla minarelerden oluşur. Süt ve Süt Ürünleri: Süt, yoğurt ve peynir diş ve diş eti sağlığımızda en önemli besinlerdir.

Bu besinler içerdikleri yüksek orandaki kalsiyum ve fosfat ile dişleri korumakta ve çürük oluşumunun önüne geçmektedir. Peynirlerin bazik özelliklerinden dolayı ağızdaki asidik ortam nötürlenir ve asitlerin diş çürüğüne neden olması önlenir.

İçecekler: İçme suyu, yeşil çay ve diğer bitkisel çaylar içerisindeki aksioksidanlar ve antibakteriyel özellikleri sebebi ile diş ve dişeti sağlığı için yararlı içeceklerdir. Şekersiz tüketilmeleri durumunda yararları kanıtlanmıştır. Asitli içecekler diş minesi üzerinde aşındırıcı özelliklerinden dolayı ve çürüğe sebep olmaları sebebi ile tüketilmemesi gereken içeceklerdir.

Dişlerin ağzı içinde üretimi tamamlandıktan sonra yapısında çok büyük değişiklikler yaşamazlar. Bundan dolayı bu çağda yenilen ve içilen gıdalar çok önem taşır. Yoğun kalsiyum içeren süt yoğurt peynir ayran gibi gıdaların yoğun tüketilmesi gerekir. Havuç patates ve brokoli A vitamini deposu olduğundan tüketimi sonucu diş üretim mekanizması desteklenir.

Balık et ve tavuk yoğun fosfor içeriği sayesinde dişlerin yapısını destekleyecektir. Dişlerin ağızda oluşumu tamamlandıktan sonra dişlerin mine yapısını bozabilecek asitli içeceklerden kaçınılmalı tüketilme durumda ise pipet kullanılmalıdır. Yoğun asit diş minesinde erozyona sebep olur. Yoğun karbonhidrat içeren gıdalar diş çürüğüne yatkınlığını artırır.

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16 Ağu 2021 - 11:21 - Sağlık

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