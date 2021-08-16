16 Ağu 2021 - 11:51- Yaşam G: 16 Ağu 2021 - 11:52

TBB’den Sel Bölgesi İçin Tavsiye Kararı! Vatandaşların Ödeme Ertelemelerine Kolaylık Sağlama

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB), sel felaketinden etkilenen vatandaşların ödemelerinin ertelenmesinde kolaylık gösterilmesini istedi.
TBB’den Sel Bölgesi İçin Tavsiye Kararı! Vatandaşların Ödeme Ertelemelerine Kolaylık Sağlama mask
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TBB Yönetim Kurulu, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bölgenin ihtiyaç duyabileceği desteğin sağlanması konuları görüştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile eşgüdüm halinde bankalar tarafından alınan önlemler ve yapılan çalışmaları değerlendiren TBB, tavsiye kararlarını kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre, felaketin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme imkânları olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde bankalara olan borçlarının ödenmesinde, ertelenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına;

Mücbir halin yaşandığı mahalde ikâmetgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verildi.
# Türkiye Bankalar Birliği, TBB Yönetim Kurulu, afet bölgesinde yaşanan muhtelif sorunlar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Risk Merkezi Üyeleri, Risk Merkezi

16 Ağu 2021 - 11:51 - Yaşam

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