16 Ağu 2021 - 12:25- Sağlık G: 16 Ağu 2021 - 12:26

Çocuklar Yaz Aylarında Ne Kadar Su İçmeli? Çocuğumun Su Tüketimini Nasıl Artırabilirim?

ABONE OL Google News Sayfamız

Su, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklar için de hayati önem taşımaktadır.

Çocuklar Yaz Aylarında Ne Kadar Su İçmeli? Çocuğumun Su Tüketimini Nasıl Artırabilirim? mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Organ sistemlerinin ve metabolizmanın düzgün çalışmasını sağlar, zararlı artıkların vücuttan uzaklaştırılmasında görev alır, vücut ısısının düzenlenmesinde rol oynar, sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar, beyin fonksiyonları için gereklidir, cilt ve saç sağlığını korur.

Çocuğum ne kadar su içmeli?

4-8 yaş: 1,1 litre

9-13 yaş: 1,6-1,8 litre

14-18 yaş: 1,8-2,6 litre

Yaz aylarında ise günlük önerilen miktara 1,5-2 bardak su ilave edilmelidir ve kabak, domates, salatalık, kavun, karpuz gibi su içeriği yüksek sebze ve meyvelerle günlük sıvı ihtiyacı desteklenmelidir.

Çocuğumun su tüketimini nasıl artırabilirim?

Su içmeyi sevmeyen çocuklar için suyu taze meyve ve sebzelerle tatlandırarak daha çekici hale getirebilirsiniz. Ananas, nane, çilek, karpuz, yaban mersini, limon ve salatalık suya en güzel aromayı veren sebze ve meyvelerdendir ancak çocuğunuzun en sevdiği karışımı bulana kadar denemenizde fayda var. Bununla birlikte, çocuğunuza ilgisini çekecek cam şişeler ve bardaklarda su vermek de su tüketimini artırabilir.

İştahsız çocuklarda su tüketim zamanına dikkat!

İştahsız çocukların yemeklerden hemen önce veya yemek sırasında su tüketmesi mide hacimlerinin kaplanarak iştahlarının iyice kesilmesine neden olabilir. Bu nedenle yemek yemekte zorlanan çocuklara su ara öğünlerde veya yemeklerden sonra verilmelidir.

# Çocuğum ne kadar su içmeli?, Kilo başı ne kadar su?, Az su içilirse ne olur?, Günlük su tüketimi ne kadar olmalı?, Çocuklar Ne Kadar Su İçmeli?

16 Ağu 2021 - 12:25 - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Afetlere Maruz Kalan Kilşilere Nasıl Destek Olmalı? Hangi Durumlarda Psikolojik Destek Vermeliyiz? mask
Afetlere Maruz Kalan Kilşilere Nasıl Destek Olmalı? Hangi Durumlarda Psikolojik Destek Vermeliyiz?
Dikkat! Aşırı Sıcak ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor… mask
Dikkat! Aşırı Sıcak ve Nem Beyin Hastalıklarına Yol Açıyor…
Yazın Lezzet İkilisi Karpuz-Beyaz Peynir! Karpuz ve Peynir Günde Ne Kadar Tüketilmeli? mask
Yazın Lezzet İkilisi Karpuz-Beyaz Peynir! Karpuz ve Peynir Günde Ne Kadar Tüketilmeli?
Kadınlarda kalp krizi belirtisi nelerdir? Kadınlarda Kalp Krizi Geçirme Oranı Nedir? mask
Kadınlarda kalp krizi belirtisi nelerdir? Kadınlarda Kalp Krizi Geçirme Oranı Nedir?
Kolon kanseri olduğumu nasıl anlarım? Kolon kanseri nerede ağrı yapar? Bağırsak kanseri nelere yol açar? mask
Kolon kanseri olduğumu nasıl anlarım? Kolon kanseri nerede ağrı yapar? Bağırsak kanseri nelere yol açar?
Denge Nedir? Kişinin İyi Bir Dengeye Sahip Olması Neden Önemlidir? Dengede Yürüme Hareketi Nasıl Yapılır? mask
Denge Nedir? Kişinin İyi Bir Dengeye Sahip Olması Neden Önemlidir? Dengede Yürüme Hareketi Nasıl Yapılır?
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status