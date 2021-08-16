16 Ağu 2021 - 12:30- Sağlık G: 16 Ağu 2021 - 12:31

Sıcak havalar uyku-uyanıklık ritminizi bozmasın! Uyku-uyanıklık döngüsü nedir? Uyku-uyanıklık arası beynin hangi bölümü?

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Sıcak havaların uyku sorunlarına yol açabildiğini belirten uzmanlar, gece sıcaklar nedeniyle uyku-uyanıklık ritminde sapmalara izin verilmemesi gerektiğini vurguluyor.
Sıcak havalar uyku-uyanıklık ritminizi bozmasın! Uyku-uyanıklık döngüsü nedir? Uyku-uyanıklık arası beynin hangi bölümü? mask
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Çok geç yatmanın ertesi gün performans düşüklüğü ve uykululuk haline neden olduğunu belirten uzmanlar, mümkün olduğu kadar aynı saatlerde yatılmasını öneriyor. Uzmanlar, gündüz uykululuğu yaşanması halinde 1 saatlik öğle uykusu yapılmasını tavsiye ediyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, sıcak  havalarda ortaya çıkan uyku sorunlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Gece gündüz ritim kaymaları yaşanabiliyor

Sıcak havalarda uykuya dalma ve sürdürme bozukluklarının sık görüldüğünü belirten Prof. Dr. Barış Metin, “Gece sıcaklık ve terleme nedeniyle uyanma birçok kişiyi rahatsız eder. Hava sıcaklığına bağlı olarak birçok kişi uykuya daha rahat dalabilmek için gece geç saatlere kadar bekler. Bu durum da gece gündüz ritminin kaymasına neden olur. Gece geç yatılması sonucu gündüz uyanma sorunları, gün içinde yorgunluk ve uykululuk hali ortaya çıkabilir.” uyarısında bulunuyor.

Uyku-uyanıklık ritmi bozulmamalıdır

Sıcak havalarda ortaya çıkan uyku sorunlarıyla baş etmek için bazı önlemler alınabileceğini kaydeden Prof. Dr. Barış Metin, “Gece sıcaklar nedeniyle uyku-uyanıklık ritminde sapmalara izin vermemek önemlidir. Çok geç yatmak ertesi gün performans düşüklüğü ve uykululuk haline neden olur. Mümkün olduğu kadar aynı saatlerde yatmak gerekir.” dedi.

1 saat öğle uykusu uyunabilir

Gündüz uykululuğunu önlemek için öğle bir saat uyunabileceğini belirten Prof. Dr. Barış Metin, “Eğer gece uykusu sıcaklar nedeniyle kısıtlanıyor ve bu durum gündüz uykululuğa neden oluyorsa saat 12.00 gibi ‘siesta’ denilen 1 saatlik öğle uykusu uyunabilir ve kestirme yapılabilir. Tabii iş ve aile hayatınız buna izin veriyorsa.” diye konuştu.

Gece klima kullanımına dikkat!

Sıcak havalarda klima kullanımının arttığını kaydeden Prof. Dr. Barış Metin, klimanın kontrollü şekilde kullanımının önemine işaret ederek “Birçok kişi gece klima ile uyuyarak sıcak havalara çözüm bulmaya çalışır. Klimalar dikkatli çalıştırılmazsa gece oda havasını çok düşürebilir. Klimaların odaya verdiği kuru ve soğuk hava da solunum yolu enfeksiyonlarını kolaylaştırabilir. Eğer klima ile uyunacaksa oda sıcaklığının dışarıya göre aşırı düşük bir sıcaklığa ayarlanmamasını öneririm. Dış sıcaklıktan 6-7 derece düşük bir sıcaklıkta uyumak idealdir. Ayrıca klimanın hava akımının doğrudan bedene vurmaması da önemlidir. Doğrudan bedene soğuk hava akımı vurması çeşitli kas ve eklem ağrılarına neden olur.” diye konuştu.

Uyku apnesi, uyku testiyle tespit ediliyor

Obez bireylerde uykuda “apne” denilen nefes durmalarının sık görüldüğüne de dikkat çeken Prof. Dr. Barış Metin, “Uyku apnesinin temel belirtisi, gündüz aşırı uykululuk ve yorgunluk, gece tuvalete kalkma ve gece nefes darlığı ile uyanmadır. Bu bulguların biri veya daha fazlası varsa gece uyku testi yaptırmanız ve uyku apneniz olup olmadığını öğrenmeniz gerekir. Birçok obez birey zayıflayarak uyku apnesinden kurtulmaya çalışır. Teorik olarak zayıflayınca uyku apnesi azalır ancak uyku apnesi olan bireylerin apnelerini tedavi ettirmeden zayıflamaları genelde mümkün olmaz. Bunun nedeni uyku apnesinin yarattığı metabolizma bozukluğudur. Sonuç olarak obezseniz ve uyku apneniz varsa diyete başlamadan önce uyku apnenizi tedavi ettirmenizi öneririm.” diye konuştu.

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16 Ağu 2021 - 12:30 - Sağlık

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