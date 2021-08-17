17 Ağu 2021 - 09:18- Sağlık G: 17 Ağu 2021 - 09:19

Saç ekimi sonrası doğal görünüm mümkün mü? Doğal Görünümlü Saç Ekimi Nasıl Yapılır? Kaç Çeşit Saç Ekim Tekniği Vardır?

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DHI yönteminin en önemli avantajlarından biri saç ekimi yapılacak bölgeye uygulanması gereken tıraşı bir zorunluluk olmaktan çıkarmasıdır.

Saç ekimi sonrası doğal görünüm mümkün mü? Doğal Görünümlü Saç Ekimi Nasıl Yapılır? Kaç Çeşit Saç Ekim Tekniği Vardır? mask
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“Kadınlar için yapılan saç ekimi operasyonlarında sıklıkla tercih edilen bu yöntem, dar alanlarda yoğunluklu saç ekimi yapılmasına olanak sağlamakla beraber saçların tamamen dökülmediği bölgelerde de saç ekimi işlemi uygulanmasına olanak tanıyor.

Bu yöntem aynı zamanda saç ekimi operasyonu sırasında da avantaj sağlıyor. Özel olarak geliştirilmiş bu ekipman sayesinde toplanan graftlar (saç kökleri) 360 derece korunarak hedeflenen bölgeye hasar görmeden yerleştirilmesini sağlıyor. Bu sayede hiçbir saç kökü hasar görmeden hedef bölgeye yerleştirilmiş oluyor ve kayıp yaşanmıyor. Ayrıca Implanter Pen ince uçlu yapısı sayesinde saç ekim işleminde daha hızlı ve daha sık ekim yapabilmeye imkân tanıyor. Ekilen saçların daha doğal bir görünüm kazanmasında en kilit noktalardan birisi olan saç yönünün belirlenmesi bu yöntem sayesinde mümkün oluyor.

Başarıyı etkileyen bir diğer faktör ise hedef bölgede saç köklerinin gireceği kanal adını verdiğimiz deliklerin açılmasıdır. Bu aşamada Safir’den elde edilmiş ultra keskin uçlu bir ekipman kullanıyor olmamızdır. Bu ekipman sayesinde daha az doku travması ile pürüzsüz kesiler yapabiliyoruz ve bu da saç ekimi operasyonları için sağlıklı mikro kanallar oluşturmaktadır. Yüksek dayanıklılıkta ve anti bakteriyel olan bu değerli değerli taş, daha yoğun ve daha iyi saç ekimi uygulamalarına katkıda bulunur.

Dr. Levent Acar; Saç ekiminin doğal görünmesini çok önemsiyoruz, bir saç ekimi operasyonunun başarılı olabilmesi için kullanılan teknikten, ekipmana ve en önemlisi konusunda uzman kişiler tarafından yapılması gibi bir çok aşamanın bir araya gelmesi ile oluşacağını, operasyon sonrasında ise yeni çıkan saçların, kişinin eski saç çizgisine en yakın görüntüde olması durumunda ancak o zaman operasyonun başarılı sayılabileceğini belirtti.

# saç ekimi öncesinde nasıl hazırlanmalıdır?, Saç ekimi sonrasında istedikleri gibi bir görünüm elde edecekler mi?, Saç ekimi doğal bir görüntü verir mi?, Saçsız alanlara nakil yapılacak saçlar hangi bölgelerden alınıyor?, Saç ekimi sonrasında ekilen saçlar doğal görünür mü?, Saç ekimi operasyonu riskli midir?

17 Ağu 2021 - 09:18 - Sağlık

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