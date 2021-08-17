17 Ağu 2021 - 12:06- Sağlık G: 17 Ağu 2021 - 12:07

Göz Kapak Düşüklüğüne Dikkat! Göz kapağı ameliyatı ile birlikte kaş kaldırma ameliyatı yapılabilir mi? Ameliyat sonrası iz kalır mı ? 

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Göz kapağı ameliyatı için belli bir mevsim yoktur. Yaz ayları veya kış ayları arasında ameliyat başarısı ve iyileşme süreci açısından bir fark yoktur.

Göz Kapak Düşüklüğüne Dikkat! Göz kapağı ameliyatı ile birlikte kaş kaldırma ameliyatı yapılabilir mi? Ameliyat sonrası iz kalır mı ?  mask
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Tek önemli konu ameliyattan sonra yaklaşık olarak 1 ay denize ve havuza girilmemesini öneriyoruz. Yaz ayları ameliyat için daha çok tercih ediliyor. Çünkü ameliyattan sonra 1 hafta dinlenerek buz uygulamak hızlı bir iyileşme sağlıyor. Hastalarımız yaz aylarında dinlenme zamanını daha iyi ayarlıyorlar. 

Ameliyat sonrası iz kalır mı ? 

Göz kapağı ameliyatından 1 hafta sonra dikişler alınıyor ve ilk zamanlarda iz gözükmektedir. 1 ay dolduğunda iz geçirici özel kremler reçeteliyoruz. Bu kremleri hastalarımıza 3-4 ay boyunca kullanmalarını öneriyoruz. Ayrıca dikiş izi üzerine güneş kremi kullanmaları sadece güneşten değil , tüm uv ışınlarından korunmayı sağlar

Göz kapağı ameliyatı ile birlikte kaş kaldırma ameliyatı yapılabilir mi?

Bazı hastalarımızda göz kapağı düşüklüğüne bir katkı da kaş düşüklüğü yapmaktadır. Kaş altındaki yağ tabakası yaş ile birlikte küçüldüğünde ve kaş bölgesi yerçekimi etkisi ile de aşağıya doğru indiğinde göz kapağını daha fazla düşürmektedir. Bu hastalarımızda sadece göz kapağı ameliyatı yapmak yeterli gelmeyecektir. Ek yapılacak kaş kaldırma ameliyatı kaş bozukluğunu da düzelterek daha doğru ve daha estetik bir görünüm sağlamaktadır. Bu nedenle hastalarımıza üst göz kapağı ameliyatı ile birlikte kaş kaldırma ameliyatı da önermekteyiz.
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17 Ağu 2021 - 12:06 - Sağlık

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