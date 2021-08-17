Bebeğiniz Geceleri Sık Sık Ağlayarak Uyanıyor Mu? Bebeğiniz bu belirtileri gösteriyorsa…

Bu noktada ebeveynlerin oldukça dikkatli olması ve bebeklerinin hareketlerini iyi gözlemlemeleri gerekmektedir. Birçok ebeveynin kulak enfeksiyonları konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadığının altını çizen Avrasya hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Sarı, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler veriyor.

Sık tekrarlandığında olumsuz sonuçlar yaratıyor

Bebeklerde kulak enfeksiyonları sıklıkla yaşanılabilen bir durumdur. Bulaşıcı bir hastalık olmasa da önlem alınmadığında ve çok sık tekrarlandığında önemli sorunları beraberinde getirebilir. Genellikle soğuk algınlığı, boğaz ağrısı ve sinüzit gibi rahatsızlıklar, bu hastalığın meydana gelmesinde belirleyici bir rol oynar. Bu hastalığın bebeklerde sık görülme nedeni ise bebeklerin östaki borusunun normale göre çok daha kısa olmasıdır. Bu vaka bebeklerin kulaklarının ağrımasına ve huzursuz olmasına neden olur. Çoğu ebeveyn bebeğindeki huzursuzluk ve sıkıntıyı anlayamaz. Bu noktada kulak enfeksiyonlarının belirtilerini bilmek ve hastalık ile ilgili farkındalığı artırmak bebeğin sağlığı için çok önemlidir.

Ebeveynler iyi gözlemci olmalı…

Diğer birçok hastalıkta olduğu gibi ilk belirtiler bebeğin ruh halindeki değişimlerdir. Bu noktada ebeveyn olarak bebeğinizdeki değişikliklere ve huzursuzluklara dikkat etmeniz gerekmektedir. Eğer bebeğiniz normal şartlara göre daha fazla ağlıyorsa ve bu şekilde bir ağrısı olduğunu belli ediyorsa özellikle de yakın zamanda bir solunum yolu hastalığı geçirmişse kulak enfeksiyonundan şüphelenilebilir.

Ağlama ve huzursuzluğun yanı sıra bebeğiniz ellerini sürekli kulağına götürür. Bu hareket bebeğinizin acı çektiğini ve bir ağrısı olduğunu size anlatmak içindir. Diğer bir belirti ise ishal ve kusmadır. Kulak iltihabına neden olan bakteriler, gastrotestinal sistemi etkileyebilir ve buna bağlı olarak ishal ve kusma durumları gözlemlenebilir. Aynı zamanda bebeğin iştahında azalmalar gözlemlenebilir. Çünkü yutkunmakta ve çiğnemekte zorluk çekebilir. Bazı durumlarda ise kulağından sıvı gelebilir. Eğer bu belirtilerle karşılaşıyorsanız mutlaka bebeğinizi bir doktora götürmelisiniz.

Bebeğiniz bu belirtileri gösteriyorsa…

· Gece sık sık uyanma,

· Uykuda birden bağırma ve ağlamaya başlama,

· İşitme yeteneğinde azalma,

· Oturduğu yerde dengede kalmakta zorlanma,

· Sürekli kulağıyla oynaması,

· Yüksek ateş.

Hastalığın oluşumunu etkileyen belirli faktörler var

Söz konusu kulak ağrıları olduğunda en sık görülen enfeksiyon orta kulak iltihabıdır. Bir diğer yaygın sebep ise dış kulak iltihabıdır. Bunun yanı sıra bebeğiniz diş çıkardığı dönemlerde ya da fazla rüzgara maruz kaldığında da ağrılar oluşur. Kulak enfeksiyonlarının nedeni, bebek kulak zarının arkasına sıvının birikmesi ya da orta kulak parçalarının kulak zarının arkasına saklanmasıdır. Bu duruma genellikle bakteriler neden olur. Boğaz ağrısı ve üst solunum yolları rahatsızlıkları gibi vakalarda bu durumun ortaya çıkma ihtimali yükselir. Çünkü bakteriler kaçış yolu olarak kulak zarının arkasına saklanıp orada uzun süre kalabilirler.

Mutlaka önlem alın!

Eğer bebeğinizde yukarıda bahsedilen belirtiler varsa mutlaka uzman bir doktora başvurmalı ve hemen tedavisine başlamalısınız. Bunun yanı sıra alacağınız birkaç küçük önlemle bebeğinizin bu hastalığa yakalanma riskini azaltabilirsiniz. Bebeğinizin bağışıklık sisteminin güçlü olması, kulak iltihaplarının riskini azaltır. İlk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmek önemli. 2 yaşına kadar bebeğiniz her istediğinde onu emzirmek ve anne sütünün ana yemek olduğunu unutmadan ek besin takviyesi yapmak yararlı olacaktır. Seçilecek ek besinler mineral ve vitaminler açısından zengin olmalıdır.