17 Ağu 2021 - 13:42- Dünya G: 17 Ağu 2021 - 13:43

Rusya’nın Geliştirdiği İlk Askeri Nakliye Uçağı Düştü! Olayın Nedenleri Araştırılıyor...

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Rusya’nın Sovyetler Birliği sonrasında döneminde sıfırdan geliştirdiği ilk askeri nakliye uçağı olan İl-112V uçağının prototipi Moskova bölgesindeki uçuşu sırasında düştü.

17 Ağu 2021 - 13:42 - Dünya

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