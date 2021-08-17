Rusya’nın Geliştirdiği İlk Askeri Nakliye Uçağı Düştü! Olayın Nedenleri Araştırılıyor...

Sputnik’e konuşan bir kaynağın açıklamasına göre, İl-112V askeri nakliye uçağının prototipi Moskova bölgesindeki Kubinka’da düştü. Birleşik Uçak Şirketi (OAK) bilgiyi doğruladı. Olayın bir eğitim uçuşu sırasında meydana geldiği belirtildi.

Kurulan özel komisyon olayın nedenlerini araştıracak.