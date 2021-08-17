17 Ağu 2021 - 14:42- Ekonomi G: 17 Ağu 2021 - 14:43

SOCAR Türkiye’nin İştiraki Petkim En İyi Performansa İmza Attı! Nisan-Haziran 2021 Döneminde 1 Milyar 325 Milyon TL Net Kâr

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Petkim, Nisan-Haziran 2021 döneminde 1 milyar 325 milyon TL net kâra ulaşarak tüm zamanların en iyi dönem performansına imza attı.
SOCAR Türkiye’nin İştiraki Petkim En İyi Performansa İmza Attı! Nisan-Haziran 2021 Döneminde 1 Milyar 325 Milyon TL Net Kâr mask
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Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, 2021’in 2. Çeyrek sonuçlarıyla tüm zamanların en iyi finansal performansına imza attı. Bu dönemde 1 milyar 325 milyon TL net kâr elde eden Petkim’de toplam ciro da 7 milyar 397 milyon TL’ye çıkarak her iki göstergede de şirket tarihinin en yüksek rakamlarına erişildi. Böylece şirketin ilk 6 aylık net kar rakamı da 2 milyar 216 milyon TL’ye ulaşmış oldu.

Petkim’in kuruluşundan bu yana imza attığı en iyi performans olarak kayda geçen finansal sonuçlarda petrokimya sektöründe küresel ölçekte yaşanan olumlu ortamın ağırlıklı etkisi hissedildi. Geçen çeyrekte alınan başarılı sonuçları getiren performansın artarak sürdüğü bu dönemde, hammadde maliyetlerindeki önemli global artışa rağmen STAR Rafineri ile sağlanan sinerjilerin ve global dinamiklerin etkin bir şekilde yönetilmesi, aynı zamanda zor pandemi şartlarına rağmen üretimin sürekliliğinin sağlanması Petkim’de karlılığı yükselten en önemli faktörlerden biri oldu.
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17 Ağu 2021 - 14:42 - Ekonomi

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