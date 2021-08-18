18 Ağu 2021 - 11:13- Belediyeler G: 18 Ağu 2021 - 11:14

Başkan Ertuğrul Çetin ve Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Pursaklar’daki Yatırımları Gezdi

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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile birlikte ilçede tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledi.
Başkan Ertuğrul Çetin ve Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Pursaklar’daki Yatırımları Gezdi mask
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Belediye Başkanlık Binası girişinde Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, vakit kaybetmeden ilçede hayata geçirilen ve devam eden projeleri yerinde inceledi.

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve beraberindeki heyete ilçeye yeni bir kimlik kazandıran ve kazandıracak olan Endemik Vadi, Şehitlik Meydanı, Mehmet Akif Ersoy Okuma Parkı, Hicret Cami Meydanı gibi birbirinden değerli projeler hakkında bilgi verdi.

‘‘Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan ile beraberindeki heyete tamamlanan ve devam eden projelerimiz hakkında bilgi verdik’’

İlçeye değer katacak olan yatırımlarla ilgili bilgiler paylaşan Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘İlçemizde gerçekleştirmiş olduğumuz yatırımlarla ve devam eden projelerimizle ilçemizi marka bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara İl Başkanımız Sayın Hakan Han Özcan ile beraberindeki heyete tamamlanan ve devam eden projelerimiz hakkında bilgi verdik’’ dedi.

‘‘İl başkanlığı olarak belediyemiz tarafından hayata geçirilen ve devam eden tüm projeleri yakından takip ediyoruz’’

Pursaklar’a kazandırılan değerli yatırımları yerinde inceleyen Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan; ‘‘Başkanımız ve ekibi Pursaklar'a hizmet etmek için gecelerini gündüze katarak durmadan yorulmadan çalışmalarını sürdürüyor. İl başkanlığı olarak belediyemiz tarafından hayata geçirilen ve devam eden tüm projeleri yakından takip ediyoruz’’ dedi.

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede gerçekleştirilen çalışmaları incelemelerinin ardından Ak Parti İlçe Başkanlığınca düzenlenen Vefa Programına katıldı.

# AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Pursaklar’daki Yatırım, Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pursaklar belediyesi

18 Ağu 2021 - 11:13 - Belediyeler

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