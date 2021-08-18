Üniversite seçimi neye göre yapılır? Üniversite tercih sıralaması nasıl olmalı? İşte Üniversite Seçiminde 10 Önemli Kriter!

Üniversite hayatı, kişinin ilgi ve becerilerini geliştirdiği, sosyal bağlarını kuvvetlendirdiği, karakter gelişimini sürdürdüğü önemli bir süreçtir. Bu nedenle, öğrencilerin gelişim basamaklarını belirleyecek olan üniversite ortamını seçerken doğru bir tercihte bulunmaları büyük önem taşır. Öğrenciler doğru bir seçim yapabilmek için hangi kriterlere odaklanmalıdır? İstanbul Rumeli Üniversitesi Dr.Öğr.Üyesi Fulya Kıvılcım uygun üniversite seçmede göz önünde bulundurulması gereken kriterleri şöyle sıralıyor:

Zengin ve güçlü bir akademik kadro Uzaktan Eğitimdeki Farkındalık Öğrenci Danışmanlık Hizmeti Geniş Kapsamlı Burs İmkanları Yurt dışı imkanlar Sosyal imkanlar Yabancı Dil eğitimin niteliği Sertifika programları Öğrenci kulüpleri ve sosyal aktiviteler Teorik eğitimin yanında uygulama olanakları

TERCİHİNİZİ İSTEK SIRANIZA GÖRE YAPIN

Tercihler öncelikle istek sırasına göre yapılmalıdır diyen Fulya Kıvılcım sözlerine şöyle devam etti:’’ İstek sıranıza göre tercih edeceğiniz tüm program ve bölümleri belirleyin. Belirlediğiniz program ve bölümlerin burs, ücret, özel koşullar vb. özelliklerini ve tercih edilen bölüme bir önceki yılda giren adayların başarı sıralarını çok dikkatli incelemenizi tavsiye ederim ki hatasız bir liste oluşturabilseniz. Puanları fazla dikkate almayın, puanlar değişkendir hele bu yıl çok fazla değişecektir’’ dedi.

YETENĞİNİZİN OLDUĞU ALANI SEÇİN

Kıvılcım; ‘’Üniversite tercihlerinde yapılan en önemli yanlışlardan biri de popüler meslek seçmek. Çok büyük bir çoğunluk yeteneklerine uygun olup olmadığına bakmaksızın, bölümle ilgili hiç fikir sahibi olmadan popüler olduğu için tercih ediyor. Tercih listenizi oluştururken ilginizi, yeteneğinizi doğrultusundaki alanları düşünerek tercih yapmanız önemlidir. Sınavdan aldığınız puana göre bölüm seçmek doğru değildir. Sevmediğiniz istemedikleri bir bölümü puanınız tutuyor diye listenize almamanızda fayda var’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Konuyla ilgili detaylı bilgi ektedir. Değerlendirmenize sunar, iyi çalışmalar dilerim.