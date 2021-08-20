20 Ağu 2021 - 10:37- Sağlık G: 20 Ağu 2021 - 10:38

Kadınlar da Genital Bölge Kararması Neden Olur? Genital Bölge Beyazlatma Ne Zaman Yapılır ? Genital Bölge Kararması Nasıl Geçer?

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Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Bülent Arıcı konu hakkında bilgiler verdi. 
Kadınlar da Genital Bölge Kararması Neden Olur? Genital Bölge Beyazlatma Ne Zaman Yapılır ? Genital Bölge Kararması Nasıl Geçer? mask
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Tüm bayanlarda ileri yaş, hormonal  bozukluklar, menapoz, gebelik süreci, genital bölgeye epilasyon işlemleri, hızlı kilo alıp verme, doğumsal ( kalıtsal ) durumlar gibi birçok fiziksel, kalıtsal, hormonal  ve fizyolojik nedenlere bağlı  vajen giriş kısmı ve etrafındaki dokular ( küçük dudaklar, büyük dudaklar, kasık bölgeleri ve anal bölge) renk değişikliklerine uğrayabilir, yani kararabilir. 

Genital, vajinal beyazlatma nedenleri; 

  Genital, vajinal bölgenin kararması, kadınlarda dış genital bölgesini beğenmeme ve özgüven kayıplarına yol açmaktadır. Buda ilerleyen zaman ile birlikte seksüel aktivitelerde bozulmaya ve ilişkilerde problemlere neden olmaktadır. 

Genital, vajinal beyazlatma tedavileri; 

  Tedavisinde; lazer uygulamaları ve mezoterapi başarılı sonuçlar vermektedir. İki uygulamada poliklinik şartlarında yapılabilmektedir. Toplamda 10 dakika süren basit uygulamalardır. İşlem öncesi lokal anestezik kremler kullanılarak ağrı hissedilmeyecek seviyeye indirilir. İşlem sonrasında hasta günlük sosyal hayatına rahatlıkla dönebilmektedir. Her iki uygulamada iki ay aralıklarla toplam 2 seans olarak uygulanmaktadır. İki tedavi yöntemininde başarı sonuçları biribirine yakındır. 

Genital bölge beyazlatma ne zaman yapılır ? 

- Genital bölgenizde kararma ve sarkmalarda.         

- Genital bölgenizde renk farklılıklarında.  

- Renk değişikliğine bağlı bikini giyememede.           

- Partnerinize karşı özgüven kayıplarınızda. 

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20 Ağu 2021 - 10:37 - Sağlık

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