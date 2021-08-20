20 Ağu 2021 - 12:26- Belediyeler G: 20 Ağu 2021 - 12:27

Ankara'ya "Yeni AOÇ" Geliyor! İkinci Atatürk Orman Çiftliği Nerede? İkinci Atatürk Orman Çiftliği Ne Zaman Açılıyor?

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Alper Taşdelen: "Çankaya kent içinde ormana ve yeni şehir parkına kavuşuyor. Bademlidere'de 750 dönüm arsamızı imara-betona değil, ormana açtık"
Ankara'ya "Yeni AOÇ" Geliyor! İkinci Atatürk Orman Çiftliği Nerede? İkinci Atatürk Orman Çiftliği Ne Zaman Açılıyor? mask
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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kamuoyuna "İkinci Atatürk Orman Çiftliği" olarak açıkladıkları Bademlidere Şehir Parkı’nda çalışmaların Ekim ayında başlayacağını duyurdu.

Başkan Taşdelen, "Çankaya kent içinde ormana ve yeni şehir parkına kavuşuyor. Bademlidere’de tapulu 750 dönüm arsamızı imara, betona değil, ormana açıyoruz. 500 dönümü ağaçlandırarak orman, 250 dönümü park ve yeşil alan yapıyoruz. Ekim’de parkın yapımına ve ağaçlandırmaya başlayacağız" dedi.

RANTA DEĞİL HALKA

Ankara’ya simge bir eser kazandıracaklarını kaydeden Başkan Alper Taşdelen, şunları söyledi:

“Çankaya kent içinde ormana ve yeni şehir parkına kavuşuyor. Bademlidere’de tapulu 750 dönüm arsamızı imara, betona değil, ormana açıyoruz. 500 dönümü ağaçlandırarak orman, 250 dönümü park ve yeşil alan yapıyoruz. Bademlidere Şehir Parkı,her metrekaresi ile yeşilin, doğanın bütün güzelliklerini içerecek. Mevcut bitki ve hayvan habitatının korunmasını içeren sistemlere sahip olacak. Sadece Ankara’da değil ülkemizin her köşesinden vatandaşlarımızın gelip göreceği, mutlu olacağı bir kent parkı olacak. Dünyanın en büyük kent parklarından birini başkentimize ve Çankayamıza kazandıracağız. Atatürk Orman Çiftliği’ne benzer bir şekilde inşa edeceğiz. Atamızın hatırasını yeniden Çankaya’da yaşatacağız."
# Yeni AOÇ, İkinci Atatürk Orman Çiftliği, Bademlidere Şehir Parkı, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Belediyesi

20 Ağu 2021 - 12:26 - Belediyeler

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