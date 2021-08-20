Motor bozukluk sorunu, erkek çocuklarda daha sık görülüyor! Nörogelişimsel bozukluklar nedenleri nelerdir? Nörogelişimsel bozukluk ne demektir?

Merdiven çıkmak, düğme iliklemek ya da bağcık bağlamak gibi motor işlevlerde sorun yaşanmasıyla ortaya çıkan bu bozukluk, ergenlik öncesi teşhis ediliyor ve erkek çocuklarda daha sık görülüyor.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Çocuk Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, çocuklarda görülen nörogelişimsel bozukluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nörogelişimsel bozukluklar nedir?

Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, nörogelişimsel bozuklukları, “bireyin anne karnından itibaren beyin gelişiminde meydana gelen, zamanla bedensel fonksiyonlara da yansıyan sinirsel ve yapısal farklılıklar” olarak tanımladı.

Nörogelişimsel bozukluğun pek çok çeşidi bulunuyor

Bu bozukluklardan psikiyatriyi en çok ilgilendiren konular arasında dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, otizm spektrum bozukluğu, özgül öğrenme bozukluğu, zekâ geriliği, konuşma ve dil bozuklukları, tik ve motor bozuklukları yer aldığını kaydeden Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Bu bozuklukların ortak özelliği ise hem motor hem bilişsel hem de duygusal durumlara yansıyabilecek olmalarıdır.” dedi.

Nörogelişim erkek çocuklarında daha yavaş işliyor

Motor bozukluk sorunu yani vücudun kas sisteminin gelişiminde sorun yaşayan bir çocuğun merdiven çıkmak, düğme iliklemek ya da bağcık bağlamak gibi motor işlevlerde sorun yaşayabileceğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, “Bu bozukluklar, büyük olasılıkla ergenlikten önce teşhis edilebilir ve erkek çocuklarda daha sık görülür. Çünkü nörogelişim erkek çocuklarında kız çocuklarına kıyasla daha yavaş işler ve bu yüzden söz konusu bozukluklar erkek çocuklarında 4-5 kat daha fazla görülür.” diye konuştu.

Bu rahatsızlıklar duygusal bozukluklara da yol açabiliyor

Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, duygusal bozukluklara da sebep olabilecek bu rahatsızlıkların çocuğun empati kurabilmesini ve sosyalleşmesini engellediğini ve iletişim kurmada sıkıntı yaşamasına sebep olduğunu kaydetti.

Yrd. Doç. Dr. Neriman Kilit, duygu ve düşüncelerini ifade etmede sıkıntı yaşama, kolay öfkelenme ve duygu durumunda oluşan iniş ve çıkışların çocukta görülebilecek diğer emosyonel problemlerden bazıları olduğunu söyledi.