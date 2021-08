Cilt yenilenir mi? Cilt yenileme evde nasıl yapılır? Hangi vitamin cildi yeniler? Cilt ne kadar sürede yenilenir?

Buna karşın yakıcı yaz sıcakları ve aşırı nemin de etkisiyle maske takmak çoğu zaman bunaltıcı olurken, ciltte de bazı sorunlara yol açabiliyor. Ancak pandeminin gölgesinde geçen yaz mevsiminde maskenin cildi yıpratmasını engellemek mümkün! Acıbadem Bakırköy Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Pandemi sürecinde maskenin uzun saatler cildimizde kalması egzamadan rozaya dek bazı deri hastalıklarının şiddetlenmesine neden oldu. Bir yandan da aşırı yaz sıcaklarında güneş ve nem oksidatif stres yaratarak yapısal bozulmalara, kolajen yıkımına ve erken yaşlanma belirtilerine yol açıyor. Ancak bazı basit kurallar ve bazı besinlerle cildimizin yıpranmasının önüne geçmek hatta yenilemek mümkün olabiliyor” diyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar, yazın dikkat edilmesi gereken basit ama etkili önlemleri ve cildi yenilemeye yardımcı 10 besini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Bol su için

Cildin gerek fonksiyonlarını tam olarak yerine getirebilmesi nemlenmeye, dolayısıyla suya ihtiyacı bulunmaktadır. Vücut ağırlığının yüzde 60’ı sudan oluşur. Ancak yaşımız ilerledikçe bu oran azalmaya başlar, sonucunda da cildimiz kurur ve kırışmaya başlar. Cildimizin elastikiyetini kaybetmesi sonucunda da sarkmalar meydana gelir. Cildimizi susuz bırakmamak için yapmamız gereken günde en az 2 litre su tüketmektir.

C vitamininden zengin beslenin

C vitamininden zengin besinleri yaz aylarında sık sık tüketmeliyiz. C vitamini kolajen yapımını hızlandırır, bağ dokusu ve damar yapısını güçlendirir, yaraların hızlı iyileşmesini sağlar. Cildin yaşlanmasına neden olan serbest radikallere ve özellikle güneş hasarına karşı korur. C vitamini içerikli kremler yaşlanma karşıtı olduğu gibi leke açma özelliğine de sahiptir, ciltte aydınlanma ve parlaklık sağlar. Çilek, kuşkonmaz, domates, narenciye, avokado, soğan, ananas ve kuşburnu bolca C vitamini içeriyor. Genç, sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilt için günde 100 gram çilek yemeye özen gösterelim.

Haftada iki gün balık tüketin

Somon, uskumru gibi balıkların tüketimi cildimiz için çok gerekli olan yağ asitlerini yeterince tüketmemizi sağlar, beyin fonksiyonları için çok faydalıdır. Ayrıca pullanan, kuruyan cildi olanlar için son derece faydalıdır. Cildimizin yenilenmesini sağlar, omega 3 bakımından da zengindir. Haftada iki gün balık tüketmeye çalışalım.

E vitamini içeren besinlere sofranızda yer açın

E vitamini güçlü bir antioksidandır. Cildimizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korur ve nemlendirir. Aynı zamanda ciltteki kızarıklık ve lekelenmeleri de giderir. Kozmetik ürünlerin içinde kullanıldığında kırışıklıkları önler, yaşlılık lekelerini azaltır, kırışıklığın giderilmesinde önemli olan kolajen sentezini artırır. Saçlarımızın güçlenmesinde de önemli rolü vardır. Yeşil yapraklı sebzelerde, baklagillerde, fındık, ceviz gibi kabuklu yemişlerde, sıvı yağda ve hububatlarda bolca yer alır. Günde 50 gram fındık tüketmek de cildimizin genç kalması ve lekelerinden arınması için büyük katkı sağlıyor.

Günde 2 fincan yeşil çay için

Yeşil çay içeriğindeki polifenoller sayesinde cildi serbest radikallerden C ve E vitaminlerine nazaran daha fazla korur. Bu sayede cildin sağlıklı ve ışıltılı görünmesini sağlar. Günde 2 fincan yeşil çay içelim. Ancak kan sulandırıcı kullananlar, kanama eğilimi olan kişiler çok tüketmemeye dikkat etsinler çünkü kanı sulandırma özelliği mevcut.

Her gün 2-3 tane ceviz yiyin

Çinko cildin yağ salgısının dengelenmesinde, yara iyleşmesinde rolü olan son derece önemli bir elementtir. Saçların hacimli ve parlak görünmesinde, kan dolaşımının sağlanmasında da önemli bir rolü vardır. Her gün 2-3 ceviz yiyerek hem çinko, hem E vitamini hem de omega 3-6’dan zengin beslenmiş oluruz.

A vitamini içeren besinleri ihmal etmeyin

A vitamini cilt ve saç sağlığı için çok önemlidir. Ayrıca kolların dış kısmında sıklıkla gördüğümüz kaz derisi görünümünde de çok etkilidir. Cilt tonunu düzenler, güneş lekelerini azaltır, yeni lekelerin oluşmasına engel olur, sivilce ve izlerine çok iyi gelir. Nemlendirici etki göstererek cildin elastikiyetini artırır. Böylece cildin sıkı ve gergin olmasına katkıda bulunur. Aynı zamanda antiaging özelliği de bulunmaktadır. Karaciğer, yeşil kabak, havuç, balık yağı, kırmızı biber ve tatlı patatesin yanı sıra, lekesiz bir cilt için günde 8 kayısı ya da yarım havuç yemeyi ihmal etmeyelim.

B vitamini içeren besinler tüketin

B vitamini su kaybını önleyerek cildin nemlenmesini sağlar. Antioksidan etkisi sayesinde cildin genç, parlak ve sağlıklı görünmesine yardım eder. Provitamin B5 (pantenol) ise cildin nemlenmesini sağlamanın yanısıra saç bakım ürünleri içinde de yerini almıştır. Hububatlarda, balık, et, süt, yumurta, yoğurt, yeşil yapraklı sebzeler, kuru yemişler ve buğdayda bolca bulunur.

Günde bir yumurta haşlayın

D vitamini sağlığımız için çok önemli bir vitamindir. Eksikliğinde saç dökülmesi, eklem ve kas ağrısı, baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, direnç düşüklüğü ve kilo vermede zorluk gibi bir çok belirti görülür. Sağlıklı bir cilt için de büyük önem taşıyan D vitamini balık, karaciğer, tereyağı ve yumurta sarısında bol miktarda bulunur. Sabah kahvaltıda her gün bir haşlanmış yumurta yemeye özen gösterin.

Bu kurallara dikkat edin!

Dermatoloji Uzmanı Dr. Belma Bayraktar “Sağlıklı deri bakımı en az deri hastalıklarının tedavisi kadar önemlidir. Cildimiz en büyük organımız olup dışa yansıyan görüntümüzdür. Derinin sağlıklı görünmesi ve erken yaşlanma belirtilerinin önlenmesi için; temizlik, nemlendirme ve güneşten korumaya çok dikkat edilmeli, güneş koruyucu kremler üç saatte bir sürülmeli, aşırı kozmetikten kaçınılmalı, gece makyaj temizlenmeden yatılmamalıdır” diyor.