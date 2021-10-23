Fenerbahçe'ye yeni sponsor belli Oldu! Gossef markası hangi sektörde, hangi ülkenin markası?

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, mücevherden mucizeler yaratan ve kadının gücünü bu sektörde gösteren Gossef markası ile anlaşma sağladı.
Mücevher alanında 15 yılı aşkın tecrübesi ile dünya çapında ödüllü bir mücevher tasarımcısı olan Gökçe Şefren Akdere tarafından kurulan Gossef markası;
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın, 2021-2022 sezonu boyunca formasının önünde yer alacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu iş birliği, Türk kadınlarını en başarılı şekilde temsil eden Fenerbahçe Opet ile bir kadın tarafından kurulan markanın birlikteliği olarak kulübümüz için özel bir anlam ifade ediyor. Anlaşmanın her iki taraf için de başarılı bir iş birliği olmasını diliyor; Sarı Meleklerimizin başarılarla ve kupalarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.