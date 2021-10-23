23 Eki 2021 - 11:20- Spor G: 23 Eki 2021 - 11:21

Fenerbahçe'ye yeni sponsor belli Oldu! Gossef markası hangi sektörde, hangi ülkenin markası?

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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, mücevherden mucizeler yaratan ve kadının gücünü bu sektörde gösteren Gossef markası ile anlaşma s
Fenerbahçe'ye yeni sponsor belli Oldu! Gossef markası hangi sektörde, hangi ülkenin markası? mask
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, mücevherden mucizeler yaratan ve kadının gücünü bu sektörde gösteren Gossef markası ile anlaşma sağladı.

Mücevher alanında 15 yılı aşkın tecrübesi ile dünya çapında ödüllü bir mücevher tasarımcısı olan Gökçe Şefren Akdere tarafından kurulan Gossef markası;
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın, 2021-2022 sezonu boyunca formasının önünde yer alacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu iş birliği, Türk kadınlarını en başarılı şekilde temsil eden Fenerbahçe Opet ile bir kadın tarafından kurulan markanın birlikteliği olarak kulübümüz için özel bir anlam ifade ediyor. Anlaşmanın her iki taraf için de başarılı bir iş birliği olmasını diliyor; Sarı Meleklerimizin başarılarla ve kupalarla dolu bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.
# Gossef markası, Gossef markası hangi sektörde

23 Eki 2021 - 11:20 - Spor

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