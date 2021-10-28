Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 18,4 olarak öngördüklerini açıkladı. 15 Ekim itibariyle rezerv miktarının 126 milar dolar seviyesine yükseldiğini ifade eden Başkan Kavcıoğlu, "Önümüzdeki dönemde de rezerv birikiminin devam etmesini amaçlıyoruz. Reeskont kredileri döviz biriktirme aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de krediler yatırımları daha fazla destekleyeceğiz" diye konuştu.

Öte yandan Kavcıoğlu, ihracatın desteğiyle yıllık cari açıkta iyileşmenin süreceğini kaydetti.