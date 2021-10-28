Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2021 yılı sonu enflasyon tahmininin yüzde 18,4 olarak öngördüklerini açıkladı. 15 Ekim itibariyle rezerv miktarının 126 milar dolar seviyesine yükseldiğini ifade eden Başkan Kavcıoğlu, "Önümüzdeki dönemde de rezerv birikiminin devam etmesini amaçlıyoruz. Reeskont kredileri döviz biriktirme aracı olarak ön plana çıkmaktadır. Güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam ediyor. Önümüzdeki dönemde de krediler yatırımları daha fazla destekleyeceğiz" diye konuştu.
Öte yandan Kavcıoğlu, ihracatın desteğiyle yıllık cari açıkta iyileşmenin süreceğini kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.