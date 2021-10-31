31 Eki 2021 - 19:52- Gündem G: 31 Eki 2021 - 19:53

TOGG'dan 'yeni lige yolculuk' paylaşımı

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Türkiye Otomobil Girişim Grubu, sosyal medya hesabından yerli araç üretimine ilişkin yeni ve güncel görüntüler paylaştı.
TOGG'dan 'yeni lige yolculuk' paylaşımı mask
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Türkiye Otomobil Girişim Grubu, sosyal medya hesabından yerli araç üretimine ilişkin yeni ve güncel görüntüler paylaştı.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" notuyla sosyal medya hesabından payalşımda bulundu.

Yerli araç üretimine ilişkin yeni görüntüleri paylaşan TOGG, videolu paylaşımını "Yeni Lige Yolculuk" etiketiyle yaptı.

31 Eki 2021 - 19:52 - Gündem

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