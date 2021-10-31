TOGG'dan 'yeni lige yolculuk' paylaşımı

Türkiye Otomobil Girişim Grubu, sosyal medya hesabından yerli araç üretimine ilişkin yeni ve güncel görüntüler paylaştı.Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni Lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" notuyla sosyal medya hesabından payalşımda bulundu.
Yerli araç üretimine ilişkin yeni görüntüleri paylaşan TOGG, videolu paylaşımını "Yeni Lige Yolculuk" etiketiyle yaptı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.