31 Eki 2021 - 19:54- Gündem G: 31 Eki 2021 - 19:55

MSB: "Şehitlerin kanı yerde bırakmayacağız"

ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MSB: "Şehitlerin kanı yerde bırakmayacağız" mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.  Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık paylaşımında, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verdi.

31 Eki 2021 - 19:54 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
TOGG'dan 'yeni lige yolculuk' paylaşımı mask
TOGG'dan 'yeni lige yolculuk' paylaşımı
Mustafa Destici’den asgari ücret önerisi mask
Mustafa Destici’den asgari ücret önerisi
Elektrikli otomobiller Türkiye'de yarışacak mask
Elektrikli otomobiller Türkiye'de yarışacak
Hindistan Türk elmasını çok sevdi mask
Hindistan Türk elmasını çok sevdi
Aşı kartı esnafta sonuç verdi mask
Aşı kartı esnafta sonuç verdi
Anaokullarında karantina 10 güne düştü mask
Anaokullarında karantina 10 güne düştü
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status