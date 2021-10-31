MSB: "Şehitlerin kanı yerde bırakmayacağız"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık paylaşımında, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verdi.