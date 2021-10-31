Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık paylaşımında, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmamak için Irak kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor" ifadelerine yer verdi.
31 Eki 2021 - 19:54- Gündem Güncelleme: 31 Eki 2021 - 19:55
MSB: "Şehitlerin kanı yerde bırakmayacağız"
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.