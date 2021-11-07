Bakan Akar, sınır hattında

Millİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Van'a gitti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever,

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunacağı kaydedildi.