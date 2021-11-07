07 Kas 2021 - 17:04- Gündem G: 07 Kas 2021 - 17:05

Bakan Akar, sınır hattında

ABONE OL Google News Sayfamız

Millİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Van'a gitti.,
Bakan Akar, sınır hattında mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Millİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ile beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla Van'a gitti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever,
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Van'a gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Van Ferit Melen Havalimanında Vali Mehmet Emin Bilmez ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar ve Komutanlar sınır birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunacağı kaydedildi.

07 Kas 2021 - 17:04 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kışa rağmen Katar'da yaz sıcaklığı mask
Kışa rağmen Katar'da yaz sıcaklığı
İbrahim Kalın'dan Aliya'nın sırdaşına başsağlığı mask
İbrahim Kalın'dan Aliya'nın sırdaşına başsağlığı
Elektronik YDS sınavı 13 Kasım'da mask
Elektronik YDS sınavı 13 Kasım'da
Türkiye'den Sierra Leone'ya başsağlığı mask
Türkiye'den Sierra Leone'ya başsağlığı
Yarım dünya Hasan vefat etti! Hasan Gırnatacı Kimdir? mask
Yarım dünya Hasan vefat etti! Hasan Gırnatacı Kimdir?
TOGG gaza bastı mask
TOGG gaza bastı
Anket MasterChef mi, Şef Akademi mi Çok İzlenir!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status