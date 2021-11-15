'Tiramisu' yetim kaldı! Alba Di Pillo Campeol, 92 yaşında hayatını kaybetti! Alba Di Pillo Campeol Kimdir?

İtalyan mutfağının dünya çapında en çok tanınan tatlılarından tiramisu'nun mucitlerinden kabul edilen Alba Di Pillo Campeol 92 yaşında hayatını kaybetti.

"Tiramisunun annesi" olarak anılan Campeol'ün eşi, "Tiramisunun babası" Ado Campeol de yaklaşık 2 hafta önce yaşamını yitirmişti.

İtalya'da "Tiramisunun annesi" olarak anılan Alba Di Pillo Campeol ile kocası Ado Campeol'ün kısa süre arayla hayata veda etmesi İtalyan basınında "Tiramisu yetim kaldı" başlıklarıyla haber oldu.

BBC'nin aktardığına göre, Le Beccherie restoranın içinde yer aldığı Veneto bölge yönetimi de dün Alba Di Pillo Campeol'ün ölümüyle ilgili bir açıklama yayımladı ve "Alba ve Ado hayatları boyunca işyerlerinde ve özel hayatlarında ayrılmaz bir ikiliydi. Ölüm de onları yalnızca birkaç günlüğüne ayırdı" dedi.