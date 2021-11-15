Sesli kütüphane okuyucularını arıyor

Çankaya Belediyesinin görme engelli vatandaşlar için uyguladığı Sesli Kütüphane yeni okuyucularını arıyor. Gönüllü olarak kitap seslendirmek için Çankaya Belediyesi Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi içinde faaliyet gösteren Sesli Kütüphane'nin stüdyosundan randevu alabilir veya örnek ses kayıtlarını e-posta ile iletebilirsiniz Çankaya Belediyesinin görme engelli vatandaşlar için uyguladığı Sesli Kütüphane yeni okuyucularını arıyor.

Gönüllü olarak kitap seslendirip görme engelli vatandaşlara katkı sunmak isteyenler, Çankaya Belediyesi Sesli Kütüphane'nin stüdyosundan hafta içi örnek kayıt için randevu alabilecek veya cep telefonu ile okudukları 1 dakikalık deneme kaydını iletişim bilgileri ile birlikte e-posta adresine iletebilecekler.

KİTAP BAĞIŞIYLA DA KATKIDA BULUNULABİLİR

Görme engelli vatandaşların kitaplarla buluşmasına destek vermek isteyenlerin okumaları uygun bulunduğu takdirde Sesli Kütüphane ailesine katılabilecekler. Kayıtları onaylananlardan Ankara’da ikamet eden okuyucular, Sesli Kütüphane kayıt stüdyosunda kitap okumaya devam ederek görme engelli vatandaşların kitapla buluşmasına katkı verebilecek. Sesli Kütüphane ayrıca kitap bağışı yapmak isteyenlere de açık. Kitap bağışı yapmak isteyenler, hafta içi mesai saatlerinde Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi numara 94’de bulunan adresine iletebilirler.

Başvurmak isteyen gönüllüler, [email protected] adresine iletişim bilgileri ile birlikte deneme kaydını gönderebilir veya 0312 431 13 25 numaralı telefondan stüdyo randevusu alabilirler.