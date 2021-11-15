15 Kas 2021 - 10:48- Magazin G: 15 Kas 2021 - 10:49

Destan dizisi ne zaman hangi kanalda başlayacak? Destan dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler?

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Türkiye’de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen ‘Destan’ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım ‘Destan’ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.
Destan dizisi ne zaman hangi kanalda başlayacak? Destan dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimler? mask
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Bozdağ Film imzalı ‘Destan’ için geri sayım başladı.

Türkiye’de olduğu kadar dünyanın birçok farklı coğrafyasında da merakla beklenen ‘Destan’ın yeni tanıtımı beklentileri zirveye taşıdı. Yeni tanıtım ‘Destan’ı, Türkiye ve birçok ülkede gündeme taşırken, dizinin merakla beklenen hikâyesi ve karakterleriyle ilgili yeni bilgiler yer verdi.

Hikâyenin kadın karakterler açısından ne kadar zengin ve güçlü olduğunun altını çizen ‘Destan’ın yeni tanıtımında, seyirciyi bekleyen ölümcül iktidar savaşının ipuçları yer aldı. Çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak ‘Destan’ dizisinde, seyirci düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal han oğlu Batuga’nın destanlara yaraşır hikâyesini izleyecek. Herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkânsızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirecekler.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.

15 Kas 2021 - 10:48 - Magazin

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